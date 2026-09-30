Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je srpska ponuda političkom Sarajevu - vratite nas na Dejtonski sporazum ako hoćete BiH.

"Mi smo napravili metodologiju po kojoj se krećemo svojim putem. Sve će to biti mirno. Vrijeme će sve to da posložiti. Ili će nešto funkcionisati ili neće, a ja znam da će funkcionisati Republika Srpska", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je BiH propala zemlja i da političko Sarajevo pravi sprdnju od nje.

"Prije četiri godine smo se dogovorili da ćemo deblokirati projekte `Buk Bijela`, Aerodrom Trebinje, `Južna interkonekcija`, međutim ništa od toga nije učinjeno, što govori da je riječ o patološkim lažovima koji su spremni da prave sprdnju od države i dogovora", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da nijedan Srbin ne može dati saglasnost na govor Denisa Bećirovića na sjednici Generalne skupštine UN.

"U takvim okolnostima nema dijaloga. Ne može se nešto napraviti iz mržnje. Stvari se rješavaju iz ljubavi, iz zajedničkog htijenja da bude bolje i da se nešto uredi", rekao je Dodik.

Istakao je da iz političkog Sarajeva svaki dan isporučuju neku provokaciju i svaki dan se sprdaju sa BiH, a primjer za to je i monografija o diplomatiji BiH koju je izradio Elmedin Konaković.

"U tu monografiju je uključeno ono što su muslimani radili od 1991. do 1995. godine. Diplomatija postoji tek od Dejtonskog sporazuma, jer smo mi prije toga bile zaraćene strane", rekao je Dodik za RTRS.

Naveo je da političko Sarajevo ne razumiju vrijeme.

"Oni i dalje misle da su tu /Majkl/ Marfi i /Kristijan/ Šmit i da je globalni svijet neprikosnoveno pod palicom Bajdenove i briselske administracije. Jedno su upravu - ostala je briselska administracija, ali šta ona može da uradi danas?", rekao je Dodik.

On je istakao da je put u EU nebitan ako bude nastavljen na način da se svaki put kroz reforme koje Brisel ispostavlja smanjuje Republika Srpska.

"Briselski projekat je antisrpski projekat. To se odnosi i na Srbiju u vezi sa Kosovom", rekao je Dodik.

DO 2030. GODINE BIĆE OSAM MILIJARDI INVESTICIJA U SRPSKOJ

Dodik je izjavio da je SNSD izradio ekonomski program za svaki sektor do 2030. godine, ocijenivši da će do tada biti osam milijardi KM investicija u Republici Srpskoj.

Dodik je naveo da u budućnosti vidi Srpsku kao samostalnu, nezavisnu u kojoj se isplaćuju dobre plate.

"Nema nijednog razloga da ne uspijemo, samo je važno da sami sebi ne napravimo budalaštinu, kao što je izbor nekih nekonzistentnih ljudi", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da su u Srpskoj u prethodnih pet godina plate realno rasle 23 odsto, a penzije 25 odsto, te da je u tom periodu kreirano 15.400 radnih mjesta, od kojih je 90 odsto otišlo u realni privatni sektor.

On je naglasio da Republika Srpska već 20 godina drži cijenu električne energije na niskom nivou, da bi očuvala socijalni standard i dala podsticaj privredi, a što im je nedavno preporučio i vrhunski stručnjak na globalnom nivou u toj oblasti Džefri Saks.

"Nije za nas BDP jedina mjera, najvažnija je realna plata", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska danas samo za penzije isplaćuje 2,4 milijarde na godišnjem nivou, za zdravstveni sektor 1,6 milijardu, boračku zaštitu milijardu, za plate ukupno sedam milijardi.

"Treba napraviti sistem da se to ostvaruje", rekao je Dodik za RTRS.

On je naglasio da podaci govore da Republika Srpska ima brže rastuću ekonomiju nego Federacija BiH, te da plate u Srpskoj rastu brže nego u FBiH.

"Uz to smo znatan dio vremena proveli pod sankcijama međunarodne zajednice koja nije dozvolila finansijska tržišta za investicije", naveo je Dodik.