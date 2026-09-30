Dodik: Laktaši dokaz da smo ozbiljna politička partija

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su Laktaši prvi prepoznali i svojim uspjesima raširili saznanje da je SNSD ozbiljna politička partija.
Dodik je rekao da stanovnike Laktaša, sa kojima živi cjeli život, nije moguće prevariti.
"Znaju me od malih nogu i znaju sve što sam radio u životu. Večeras smo u naselju Trn da zajedno prepoznamo projekte koje treba da realizujemo, a jedan od njih je sportska dvorana čija izgradnja bi trebalo da počne veoma brzo", rekao je Dodik Srni.
On je istakao značaj Trna, gdje je prisustvovao predizbornoj tribini, jer u tom naselju žive građani koji cijene političare i znaju kome treba da vjeruju, te da je ponosan što uvijek ima njihovo povjerenje, prenosi Srna.
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Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu iz Izborne jedinice dva Miroslav Bojić zahvalio je građanima koji su došli da daju podršku ovoj stranci, te da se upoznaju sa njenim kandidatima za predstojeće opšte izbore.
"Vidimo da imamo veliku podršku ljudi i to cijenimo, radimo ovdje više od pet godina sa ljudima i gledamo šta treba novo da uradimo kako bi razvoj išao uzlaznom putanjom", rekao je Bojić.
One je dodao da će Laktaši i Republika Srpska nastaviti putem razvoja.
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