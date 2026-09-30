Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je građane Republike Srpske da izađu na izbore u nedjelju, 4. oktobra, i glasaju za kandidate ove stranke za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH Savu Minića i Željku Cvijanović, jer je riječ o ljudima koji znaju kako da se bore za interese Srpske.

"SNSD je partija koja garantuje budućnost, stabilnost, redovne plate, investicije. Struktura koja je proizvela lidere koji mogu otići i kod ruskog predsjednika Vladimira Putina i u Bijelu kuću", rekao je Dodik.

On je istakao da je Minić patriota, borac i porodičan čovjek, dok je Cvijanovićeva sinonim uspjeha u politici.

Dodik je rekao da mjesto premijera pripada SNSD-u, a ne onima koji sada, kako je naveo, sami sebe reklamiraju.

On je naveo da će SNSD osvojiti 35 mandata u Narodnoj skupštini.

"S našom koalicijom to je blizu dvotrećinske većine. Sve partije naše koalicije prolaze cenzus", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je naveo da je SNSD stranka koja izuzetno cijeni svoje veterane, ali da su dali šansu i mladim ljudima koji se pokazuju izrazito patriotski.

"Stabilno društvo nije igra - to je ozbiljan rad, a politika je ozbiljna priča koja je mora biti dugoročna i koja mora imati iza sebe ekipu koja ostavruje. Političar je jedno, a državnik drugo. Političar će učiniti sve da slaže i dobije izbore, a državnik se samo može okrenuti iza sebe da pogleda šta je ostavio", naglasio je Dodik.

Na pitanje da li se opozicija u Srpskoj ujedinila protiv njega, Dodik je rekao da pola opozicije sarađuje sa SNSD-om.

Govoreći o video-snimku kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanuše, Dodik je rekao - "Neka samo Branko Blanuša ostane pri svom dogovoru".

Kada je riječ o savremenim tehnologijama za predstojeće izbore, Dodik je rekao da se time samo maltretiraju svi učesnici izbornog procesa.

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Dodik je naveo da je izborni proces otet na nivo BiH i poručio da će doći vrijeme kada će se on vratiti.

Prema njegovim riječima, po onome šta je navalilo na Republiku Srpsku posljednjih 30 godina, Srpska ni po čemu nije trebala da preživi.

"Preživjela je zbog ovih ljudi koji imaju karakter, snagu, volju, povjerenje. To se ne može srušiti", istakao je Dodik i dodao da SNSD ima najbolju organizaciju i da različite agencije ukazuju na prednost SNSD-ovih kandidata, te pozvao narod da podrži održivost i ukazao na dosadašnje rezultate.

Dodik je rekao da su okrenuti ka Srbiji, kao bazičnoj zemlji i da žele jaku Srbiju.

"Jaka Srbija je moguća samo ako /Aleksandar/ Vučić i njegova ekipa dobiju povjerenje naroda i pozivam ljude iz Srpske, koji imaju pravo glasa u Srbiji, da glasaju za Vučića i njegovu listu, jer to garantuje i dalje dobru korelaciju između Srpske i Srbije", rekao je Dodik.