GIK Bijeljina traži od Vlade Republike Srpske pomoć da sprovede izbore

Vlada Republike Srpske, sastavljena od ministara iz SNSD-a i njihovih koalicionih partnera, sutra će, tri dana pred finale borbe za vlast u sljedeće četiri godine, odlučivati o tome da uplati pare kako bi izbori u nedjelju mogli da se održe - neizbježna je dramska pauza - u Bijeljini! Gradska izborna komisija Bijeljine tražila je od Vlade Republike Srpske pomoć ili se izbori u Bijeljini neće desiti.