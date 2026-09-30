Logo

GIK Bijeljina traži od Vlade Republike Srpske pomoć da sprovede izbore

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 22:10

Komentari:

0
Изборне технологије
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske, sastavljena od ministara iz SNSD-a i njihovih koalicionih partnera, sutra će, tri dana pred finale borbe za vlast u sljedeće četiri godine, odlučivati o tome da uplati pare kako bi izbori u nedjelju mogli da se održe - neizbježna je dramska pauza - u Bijeljini! Gradska izborna komisija Bijeljine tražila je od Vlade Republike Srpske pomoć ili se izbori u Bijeljini neće desiti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izbori 2026

Bijeljina

GIK Bijeljina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Naša ponuda Sarajevu - vratite nas na Dejton ako hoćete BiH

2 h

0
Новаковић Бурсаћ: СНСД има јасну политику и конкретне резултате

Republika Srpska

Novaković Bursać: SNSD ima jasnu politiku i konkretne rezultate

3 h

2
Додик: Мркоњић Граду смо урадили много, али имамо и јасне планове за нова улагања и пројекте

Republika Srpska

Dodik: Mrkonjić Gradu smo uradili mnogo, ali imamo i jasne planove za nova ulaganja i projekte

3 h

1
Цвијановић: Језеро, Шипово и Мркоњић Град, мини - турнеја по нашим прелијепим крајишким општинама

Republika Srpska

Cvijanović: Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad, mini - turneja po našim prelijepim krajiškim opštinama

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima