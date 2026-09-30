GIK Bijeljina traži od Vlade Republike Srpske pomoć da sprovede izbore

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske, sastavljena od ministara iz SNSD-a i njihovih koalicionih partnera, sutra će, tri dana pred finale borbe za vlast u sljedeće četiri godine, odlučivati o tome da uplati pare kako bi izbori u nedjelju mogli da se održe - neizbježna je dramska pauza - u Bijeljini! Gradska izborna komisija Bijeljine tražila je od Vlade Republike Srpske pomoć ili se izbori u Bijeljini neće desiti.
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