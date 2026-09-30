Novaković Bursać: SNSD ima jasnu politiku i konkretne rezultate

Autor:ATV redakcija
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Snježana Novaković Bursać, kandidat SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, istakla je na skupu u Šipovu da se ova stranka u kontinuitetu predstavlja građanima jasnim politikama i konkretnim rezultatima.
"Mi smo se na nivou BiH, kroz djelovanje Željke Cvijanović, a prethodno i Milorada Dodika, i svih naših delegata i poslanika u PS BiH, iskazali kao neprikosnoveni borci za zaštitu ustavnih nadležnosti Republike Srpske. Da tu, pogotovo nakon spoljno-političkih uspjeha, nema uzmicanja niti će ih biti. Mi težimo da se vratimo na dejtonske postavke i ekipa smo koja ima nevjerovatan spoljno-politički uspjeh. Gotovo istovremeno imati predstavnika u Bijeloj kući i Kremlju, to može samo izvanredna politika, predstavljena u likovima kakvi su Željka Cvijanović, Savo Minić i Milorad Dodik", istakla je Novaković Bursać.
Ovo je pobjednički tim, a rezultat na izborima će biti kao i do sada - SNSD uz narod ide pobjede, poručeno je sa skupa u Šipovu.
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