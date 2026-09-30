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Novaković Bursać: SNSD ima jasnu politiku i konkretne rezultate

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30.09.2026 20:47

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Новаковић Бурсаћ: СНСД има јасну политику и конкретне резултате
Foto: Instagram

Snježana Novaković Bursać, kandidat SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, istakla je na skupu u Šipovu da se ova stranka u kontinuitetu predstavlja građanima jasnim politikama i konkretnim rezultatima.

"Mi smo se na nivou BiH, kroz djelovanje Željke Cvijanović, a prethodno i Milorada Dodika, i svih naših delegata i poslanika u PS BiH, iskazali kao neprikosnoveni borci za zaštitu ustavnih nadležnosti Republike Srpske. Da tu, pogotovo nakon spoljno-političkih uspjeha, nema uzmicanja niti će ih biti. Mi težimo da se vratimo na dejtonske postavke i ekipa smo koja ima nevjerovatan spoljno-politički uspjeh. Gotovo istovremeno imati predstavnika u Bijeloj kući i Kremlju, to može samo izvanredna politika, predstavljena u likovima kakvi su Željka Cvijanović, Savo Minić i Milorad Dodik", istakla je Novaković Bursać.

Ovo je pobjednički tim, a rezultat na izborima će biti kao i do sada - SNSD uz narod ide pobjede, poručeno je sa skupa u Šipovu.

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Tagovi :

Snježana Novaković Bursać

SNSD

Izbori 2026

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