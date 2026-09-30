Cvijanović: Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad, mini - turneja po našim prelijepim krajiškim opštinama

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović posjetila je danas Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad.

- Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad, mini - turneja po našim prelijepim krajiškim opštinama - napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.

Mrkonjić Grad uvijek bio uz Republiku Srpsku

Mrkonjić Grad je uvijek bio uz Republiku Srpsku. Ovdje ljudi dobro znaju da je sloboda u kojoj danas živimo plaćena najskupljom cijenom, rekla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.

- Znaju i da tu slobodu moramo odlučno braniti, a Republiku Srpsku u miru graditi i razvijati. Zato je podrška SNSD-u sve ove godine snažna i neupitna, a sigurni smo da će biti potvrđena i 4. oktobra - napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.