Cvijanović: Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad, mini - turneja po našim prelijepim krajiškim opštinama

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović posjetila je danas Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad.
- Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad, mini - turneja po našim prelijepim krajiškim opštinama - napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.
Mrkonjić Grad uvijek bio uz Republiku Srpsku
Mrkonjić Grad je uvijek bio uz Republiku Srpsku. Ovdje ljudi dobro znaju da je sloboda u kojoj danas živimo plaćena najskupljom cijenom, rekla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.
- Znaju i da tu slobodu moramo odlučno braniti, a Republiku Srpsku u miru graditi i razvijati. Zato je podrška SNSD-u sve ove godine snažna i neupitna, a sigurni smo da će biti potvrđena i 4. oktobra - napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.
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