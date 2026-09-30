Ronaldo napustio Portugal!

Kristijano Ronaldo napustio je kamp fudbalske reprezentacije Portugala usred okupljanja za utakmice Lige nacija, a svoju odluku potvrdio je i objavom na društvenim mrežama.

Do neočekivanog razvoja situacije došlo je nakon što je Ronaldo utakmicu protiv Norveške u gostima proveo na klupi.

Selektor Portugala Horhe Žezus potom je na konferenciji za novinare poručio da igrači ne odlučuju o tome ko će i koliko igrati, već da je to isključivo odluka selektora.

Ronaldo je takvu poruku, prema dostupnim informacijama, doživio kao nepoštovanje, nakon čega je napustio reprezentativni kamp.

Portugalski fudbaler ubrzo se oglasio i potvrdio svoj potez.

„Nakon konferencije za novinare selektora reprezentacije i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim trening-kamp reprezentacije“, naveo je Ronaldo.

On je najavio da će naknadno detaljnije govoriti o razlozima svoje odluke.

„U dogledno vrijeme portugalskom narodu reći ću istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije, kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim mojim saigračima, bez izuzetka“, poručio je Ronaldo.