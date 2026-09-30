Logo

Ronaldo napustio Portugal!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 21:01

Komentari:

0
Роналдо напустио Португал!
Foto: Tanjug/AP/Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Kristijano Ronaldo napustio je kamp fudbalske reprezentacije Portugala usred okupljanja za utakmice Lige nacija, a svoju odluku potvrdio je i objavom na društvenim mrežama.

Do neočekivanog razvoja situacije došlo je nakon što je Ronaldo utakmicu protiv Norveške u gostima proveo na klupi.

Selektor Portugala Horhe Žezus potom je na konferenciji za novinare poručio da igrači ne odlučuju o tome ko će i koliko igrati, već da je to isključivo odluka selektora.

Ronaldo je takvu poruku, prema dostupnim informacijama, doživio kao nepoštovanje, nakon čega je napustio reprezentativni kamp.

Portugalski fudbaler ubrzo se oglasio i potvrdio svoj potez.

„Nakon konferencije za novinare selektora reprezentacije i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim trening-kamp reprezentacije“, naveo je Ronaldo.

On je najavio da će naknadno detaljnije govoriti o razlozima svoje odluke.

„U dogledno vrijeme portugalskom narodu reći ću istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije, kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim mojim saigračima, bez izuzetka“, poručio je Ronaldo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Fudbal

Portugal

Komentari (0)

Više iz rubrike

Шок за Роналда! Неће бити стартер против Данске

Fudbal

Šok za Ronalda! Neće biti starter protiv Danske

3 h

0
Рафиња повријеђен, напустио Бразил

Fudbal

Rafinja povrijeđen, napustio Brazil

5 h

0
Екипа Челинца дочекује Борац: Потписан уговор о сарадњи два клуба

Fudbal

Ekipa Čelinca dočekuje Borac: Potpisan ugovor o saradnji dva kluba

8 h

0
Фудбалски савез Републике Српске

Fudbal

Fudbalski savez Srpske obezbijedio teren FK Željezničar Sport tim

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima