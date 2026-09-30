Dodik: Naša ponuda Sarajevu - vratite nas na Dejton ako hoćete BiH

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je srpska ponuda političkom Sarajevu - vratite nas na Dejtonski sporazum ako hoćete BiH.

"Mi smo napravili metodologiju po kojoj se krećemo svojim putem. Sve će to biti mirno. Vrijeme će sve to da posložiti. Ili će nešto funkcionisati ili neće, a ja znam da će funkcionisati Republika Srpska", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je BiH propala zemlja i da političko Sarajevo pravi sprdnju od nje.

"Prije četiri godine smo se dogovorili da ćemo deblokirati projekte `Buk Bijela`, Aerodrom Trebinje, `Južna interkonekcija`, međutim ništa od toga nije učinjeno, što govori da je riječ o patološkim lažovima koji su spremni da prave sprdnju od države i dogovora", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da nijedan Srbin ne može dati saglasnost na govor Denisa Bećirovića na sjednici Generalne skupštine UN.

"U takvim okolnostima nema dijaloga. Ne može se nešto napraviti iz mržnje. Stvari se rješavaju iz ljubavi, iz zajedničkog htijenja da bude bolje i da se nešto uredi", rekao je Dodik.

Istakao je da iz političkog Sarajeva svaki dan isporučuju neku provokaciju i svaki dan se sprdaju sa BiH, a primjer za to je i monografija o diplomatiji BiH koju je izradio Elmedin Konaković.

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"U tu monografiju je uključeno ono što su muslimani radili od 1991. do 1995. godine. Diplomatija postoji tek od Dejtonskog sporazuma, jer smo mi prije toga bile zaraćene strane", rekao je Dodik za RTRS.

Naveo je da političko Sarajevo ne razumiju vrijeme.

"Oni i dalje misle da su tu /Majkl/ Marfi i /Kristijan/ Šmit i da je globalni svijet neprikosnoveno pod palicom Bajdenove i briselske administracije. Jedno su upravu - ostala je briselska administracija, ali šta ona može da uradi danas?", rekao je Dodik.

On je istakao da je put u EU nebitan ako bude nastavljen na način da se svaki put kroz reforme koje Brisel ispostavlja smanjuje Republika Srpska, prenosi Srna.

"Briselski projekat je antisrpski projekat. To se odnosi i na Srbiju u vezi sa Kosovom", rekao je Dodik.