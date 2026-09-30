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Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

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30.09.2026 22:31

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Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар
Foto: ATV

Rukometaši Partizana sačuvali su pehar pošto su u desetom finalu Svesrpskog kupa pobijedili Borac m:tel 37:26 (21:17). Meč je odigran u prepunoj dvorani Borik i fantastičnoj atmosferi koju su priredili navijači.

Sam susret je prošao u dosta zanimljivoj igri sa obje strane. Beograđani su u prvom poluvremenu imali i pet golova viška, ali su domaći došli do "minus dva", 16:18. Imali su i sedmerac kako bi došli na gol zaostatka, ali je Krivokapić nadmudrio Nježića. Nakon toga trgli su se "crno-bijeli" koji su na odmor otišli sa prednošću 21:17.

U nastavku potpuna dominacija šampiona Srbije za konačnih 37:26.

Veliki pehar kapitenu Partizana uručio je Božo Đurković, predsjednik Srpskog rukometnog saveza, a prelazni Saša Čađo, izaslanik predsjednika Republike Srpske. Zlatne medalje dodijelila je Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport Republike Srpske koja je predala priznanje najboljem golmanu Luki Krivokapić (Partizan) njegov saigrač Joav Lumbroso je MVP, priznanje je uručila Saša Čađo.

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Tagovi :

rukomet

RK Partizan

Svesrpski kup

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