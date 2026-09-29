Napokon dogovor u Rukometnom savezu BiH, liga počinje 10. oktobra

Premijer liga BiH za rukometaše počinje 10. oktobra, dok će sedam dana kasnije na parket i rukometašice. Odlučeno je to na vanrednoj Izbornoj skupštini Rukometnog saveza BiH, održanoj danas u Doboju.

Imenovani su novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora RS BiH a za predsjednika Skupštine izabran je Andrej Obradović. Jednoglasnom odlukom, van snage stavljena je I odluka bivšeg Upravnog odbora iz septembra 2023. o prihvatanju starog poreskog broja. Sada slijede pregovori sa Vladom FBiH o dobijanju novog.

Ova odluka sigurno je obradovala I rukometaše Borca koji će se sutra protiv Partizana boriti za trofej pobjednika Svesrpskog kupa. Za crveno plave prva takmičarska utakmica, u kojoj će snage odmjeriti protiv novog učesnika Lige šampiona. U Borcu puni optimizma jedva čekaju da istrče pred svoje navijače.

Utakmica u Boriku počinje u 20 časova i 15 minuta. Prije toga na teren će kadetske selekcije Republike Srpske i Srbije.