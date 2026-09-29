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Sutra protest roditelja ispred UKC Tuzla

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29.09.2026 21:12

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Сутра протест родитеља испред УКЦ Тузла

Roditelji djece sa područja Tuzlanskog kantona najavili su za sutra mirno okupljanje ispred Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Tuzla radi ukazivanja na probleme u zdravstvenoj zaštiti djece.

Okupljanje je najavljeno od 11.00 do 12.00 časova na prostoru između Plave klinike i zgrade menadžmenta UKC-a Tuzla.

Menadžment UKC-a Tuzla je povodom najavljenog mirnog okupljanja roditelja saopštio da se kontinuirano sprovode aktivnosti s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema.

Najavili su da će sutra biti objavljen oglas za prijem pet pedijatara, čime se nastoji dodatno ojačati kadrovski kapacitet i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata, prenosi Srna.

Okončana je i procedura internog konkursa za neuropedijatra, što, kako navode, predstavlja još jedan korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe.

Menadžment UKC-a Tuzla navodi da je svjestan problema sa kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju, ali da oni nisu nastali juče i da predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova, te da se ne mogu riješiti preko noći.

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UKC Tuzla

Protesti

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