Istočna Hercegovina dobija novu digitalnu turističku infrastrukturu: od ruralnih domaćinstava do AI turističkih platformi

Javna ustanova Turistička organizacija Republike Srpske (JU TORS), u saradnji sa organizacijom Slow Food Trebinje i partnerima na lokalnom i međunarodnom nivou, intenzivno radi na digitalizaciji i savremenom predstavljanju turističke ponude Istočne Hercegovine, sa posebnim fokusom na ruralna područja, mala poljoprivredna gazdinstva, lokalne proizvode, gastronomiju, kulturno nasljeđe i aktivni turizam.

Jedan od konkretnih rezultata ovog procesa već je dostupan korisnicima – WISITA aplikacija:

-Apple Store: East Herzegovina Trails App - App Store

-Google Play: East Herzegovina Trails - App su Google Play

koja kroz oko 30 turističkih tačaka predstavlja manje poznate, autentične i pretežno ruralne lokacije Istočne Hercegovine. U aplikaciji su predstavljena mala poljoprivredna gazdinstva, lokalni proizvođači, prirodne i kulturne vrijednosti i drugi sadržaji koji posjetiocu omogućavaju da Istočnu Hercegovinu upozna izvan tradicionalnih turističkih ruta.

Ovaj rezultat nastao je u okviru SMART ERA projekta, koji se realizuje u okviru programa Horizon Europe, a u kojem JU TORS učestvuje u partnerstvu sa organizacijom Slow Food Trebinje i partnerima iz više evropskih zemalja. Projekat je usmjeren na pametni, održivi i inkluzivni razvoj ruralnih područja, povezivanje lokalnog znanja, poljoprivrede, turizma i digitalnih tehnologija i stvaranje novih mogućnosti za lokalne zajednice.

Posebna vrijednost SMART ERA projekta ogleda se u tome što su u proces uključeni upravo oni koji stvaraju i čuvaju lokalnu ponudu – mala gazdinstva, proizvođači, turističke organizacije, opštine, razvojni centri, planinarska i biciklistička društva, udruženja, pojedinci i drugi akteri koji poznaju potencijale ovog prostora.

Dva nova digitalna alata do kraja godine

Ovaj proces se, međutim, nastavlja. Do kraja godine planirano je stavljanje u funkciju dvije velike digitalne platforme, namijenjene različitim korisnicima, ali međusobno povezane u jedinstven sistem turističke ponude Istočne Hercegovine.

B2B platforma biće namijenjena prvenstveno lokalnim turističkim i drugim privrednim subjektima, poljoprivrednim gazdinstvima i pružaocima turističkih usluga. Njen cilj je da omogući bolje povezivanje ponude, pristup relevantnim informacijama, mogućnost predstavljanja proizvoda i usluga, kao i jednostavniju komunikaciju sa drugim akterima u destinaciji.

Paralelno sa njom razvija se B2C platforma, namijenjena turistima i svima koji planiraju posjetu Istočnoj Hercegovini. Ona će na jednom mjestu objediniti turističke atrakcije, ruralna domaćinstva, gastronomiju, kulturno nasljeđe, prirodu, aktivnosti, smještaj i druge sadržaje, uz primjenu AI asistencija koje će korisnicima pomagati u pronalaženju informacija i kreiranju personalizovanog turističkog iskustva.

Na razvoju ovih platformi, pored JU TORS i organizacije Slow Food Trebinje, učestvuju turističke organizacije Istočne Hercegovine, jedinice lokalne samouprave, razvojni centri, planinarska i biciklistička društva, lokalni proizvođači, pružaoci turističkih usluga, pojedinci i brojni drugi partneri.

Na taj način platforme se ne grade kao projekat jedne institucije, već kao zajednička digitalna baza znanja, ponude i lokalnih resursa Istočne Hercegovine.

Cilj ovih aktivnosti nije samo da se Istočna Hercegovina učini vidljivijom na internetu.

JU TORS i partneri žele da stvore osnovu za dugoročno digitalno upravljanje turističkom ponudom, bolje povezivanje lokalnih aktera i veću vidljivost malih proizvođača i domaćinstava koji do sada nisu imali dovoljno mogućnosti da svoju ponudu predstave širem tržištu.

Poseban značaj ima činjenica da se digitalizacija ne usmjerava na najpoznatije turističke lokalitete, već na manja, ruralna i manje istražena područja. Upravo na tim prostorima nalaze se brojni autentični proizvodi, tradicionalna znanja, zanati, gastronomija, prirodne vrijednosti i priče lokalnog stanovništva koje mogu postati važan dio savremenog turističkog iskustva.

SMART ERA je tako otvorio proces, WISITA je jedan od njegovih prvih konkretnih rezultata, a nove B2B i B2C platforme predstavljaju veliki korak ka digitalno povezanoj i savremenoj destinaciji Istočne Hercegovine.

JU TORS će i u narednom periodu nastaviti da radi sa lokalnim partnerima na prikupljanju i provjeri podataka, uključivanju novih ponuđača i sadržaja i daljem razvoju digitalnih alata, kako bi što veći broj ljudi mogao da otkrije, posjeti i doživi Istočnu Hercegovinu, od njenih najpoznatijih lokaliteta do malih domaćinstava i mjesta koja tek treba da budu otkrivena.