Održana vanredna izborna Skupština RS BiH: Rukometaši kreću 10. oktobra, sedam dana kasnije rukometašice

Nova sezona u Premijer ligi za rukometaše počinje 10. oktobra, sedam dana kasnije kreću rukometašice. Ovo je odlučio Upravni odbor Rukometnog saveza BiH, nakon održane vanredne izborne skupštine Rukometnog saveza BiH u Doboju.

Na sjednici su sve odluke donesene jednoglasno, pa je tako stavljena van snage Odluka bivšeg Upravnog odbora RS BiH od 23. septembra 2023. o prihvaćanju starog poreskog broja. Istovremeno nije donesena odluka o preseljenja RS BiH u Republiku Srpsku, o čemu će prijedlog pripremiti članovi UO za narednu Skupštinu. Osim toga za predsjednika Skupštine izabran je Andrej Obradović (RS RS) uz njega su imenovani Branislav Stojkić i Faris Habibović (RS FBiH).

- Očekivao sam u dubini duše da će sve proći kako treba i to se desilo. Pokrenuli smo rukomet što je najvažnije, a moram naglasiti da su sve odluke bile jednoglasne. Stavljena je van snage Odluka o prihvatanju starog poreskog broja. Sada slijedi razgovori sa predstavnicima Poreske uprave Federacije BiH kako bismo dobili novi poreski broj - izjavio je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike na čiju se inicijativu i održala današnja vanredna izborna Skupština Rukometnog saveza BiH.

Ovom prilikom imenovani su novi članovi UO RS BiH, a to su: Vojislav Rađa (predsjednik), Darko Savić, Nedeljko Perišić, Aleksandar Drljača (iz RS Republike Srpske), te Dario Pušić (predsjednik), Kornelija Leko, Ivan Kolobarić, Ivan Milas, Kenan Magoda (predsjednik), Emir Dautović, Elmir Gračanović i Ismet Hadžibulić (RS FBiH).

Novi Nadzorni odbor čine: Boris Srdić (RS RS), te Nikola Škobić i Nedim Halilović (RS FBiH), a statutarnu komisiju: Nikola Stepanović (RS RS), te Robert Lesko i Saša Sarajlić (RS FBiH).