Jezivi detalji smrti MMA borca u Zagrebu: Pokupio ga bager zajedno s otpadom

Novi nezvanični detalji pojavili su se nakon pronalaska ljudskih ostataka u Zagrebu za koje se sumnja da pripadaju 26-godišnjem MMA borcu Abrahamu Salimonu Areu.

Hrvatski mediji navode da je njegovo tijelo navodno završilo među građevinskim otpadom nakon rušenja napuštenog objekta, dok zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen.

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Prvi dio skeleta pronađen je oko 14:30 sati u krugu jednog preduzeća na zagrebačkoj Peščenici.

Do otkrića je došlo tokom prekopavanja prostora na kojem se nalazila veća količina različitog otpada.

Policija je potvrdila da je riječ o posmrtnim ostacima 26-godišnjeg muškarca, a već narednog dana pronađen je i donji dio skeleta.

Ostaci poslati na sudsku medicinu

Posmrtni ostaci prevezeni su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje bi detaljnim analizama trebalo biti utvrđeno kome pripadaju i šta je tačan uzrok smrti.

Istražioci bi takođe trebali utvrditi postoje li okolnosti koje bi mogle ukazivati na počinjenje krivičnog djela.

Zvanična identifikacija još nije završena, ali hrvatski mediji navode da se sumnja da je riječ o Abrahamu Salimonu Areu, MMA borcu iz Zagreba.

Kako je tijelo završilo među otpadom?

Prema informacijama koje je objavio hrvatski "Gol.hr", ostaci su na lokaciju na Peščenici navodno dovezeni zajedno s građevinskim otpadom sa jednog zagrebačkog gradilišta.

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U MMA krugovima pojavila se i nezvanična verzija događaja prema kojoj je Are preminuo usljed predoziranja u napuštenoj kući koja je bila predviđena za rušenje.

Navodno je tokom raščišćavanja objekta bager zajedno s građevinskim materijalom zahvatio i tijelo, koje je potom završilo u kamionu za odvoz otpada.

Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene i tek će nalazi sudske medicine i policijska istraga pokazati šta se zaista dogodilo.

Čeka se zvanična potvrda identiteta i uzroka smrti

Are je bio poznat u hrvatskim borilačkim krugovima i nastupao je kao profesionalni MMA borac.

Ipak, u ovom trenutku ni identitet pronađene osobe ni tvrdnje o mogućem predoziranju ne treba smatrati konačno utvrđenim činjenicama.

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Rezultati vještačenja trebali bi dati odgovor na ključna pitanja, uključujući uzrok smrti i način na koji su posmrtni ostaci završili na lokaciji na kojoj su pronađeni.