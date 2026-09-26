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Ауто на крову након судара с мотором, остао и без точка

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26.09.2026 17:02

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Удес код Пожеге
Фото: Screenshot/pozega.eu

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на жупанијском путу између мјеста Бискупци и Кривај, потврдили су из ПУ пожешко-славонске.

У несрећи су учествовали аутомобил и мотоцикл, а до несреће је према првим информацијама дошло усљед непрописног претицања, пише "Пожега.еу".

Двије особе су превезене у Општу жупанијску болницу Пожега ради пружања помоћи. Још увијек нема званичних информација о тежини повреда.

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О силини удара свједочи и то да је аутомобил завршио на крову, а отпао му је и точак.

Због несреће је пут затворен за сав саобраћај, а возачима се препоручује кориштење алтернативних праваца.

У току је увиђај након којег ће бити доступно више информација о самој несрећи.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Хрватска

судар

удес

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