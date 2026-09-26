Ауто на крову након судара с мотором, остао и без точка

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се на жупанијском путу између мјеста Бискупци и Кривај, потврдили су из ПУ пожешко-славонске.
У несрећи су учествовали аутомобил и мотоцикл, а до несреће је према првим информацијама дошло усљед непрописног претицања, пише "Пожега.еу".
Двије особе су превезене у Општу жупанијску болницу Пожега ради пружања помоћи. Још увијек нема званичних информација о тежини повреда.
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О силини удара свједочи и то да је аутомобил завршио на крову, а отпао му је и точак.
Због несреће је пут затворен за сав саобраћај, а возачима се препоручује кориштење алтернативних праваца.
У току је увиђај након којег ће бити доступно више информација о самој несрећи.
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