Осуђена на робију јер је мужу рекла да је пед*р

Аутор:АТВ редакција
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Жена из Загорја у Хрватској осуђена је на 20 дана затвора због вријеђања супруга, што је суд оквалификовао као психичко насиље у породици.
Према наводима из правоснажне пресуде, супругу је током свађе упутила увредљиве ријечи, називајући га, између осталог, "пе*ером" и "смрдљивим го*ном".
Република Српска
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Њен супруг Дарио је полицији испричао да је те вечери супруга без оправданог разлога започела свађу, након чега га је вријеђала. Биба је током испитивања негирала да се према супругу понашала насилно. Судија је, међутим, његов исказ оцијенио вјеродостојним и логичним.
Посебно је наведено да ово није био први такав случај. Према пресуди, жена се насилнички понашала по трећи пут, због чега јој је изречена казна затвора у трајању од 20 дана.
Суд је њено понашање оцијенио као психичко насиље у породици, односно облик насиља који не подразумијева физички напад, већ укључује вријеђање и понижавање друге особе.
Изречена казна затвора неће бити извршена ако током периода од годину дана не понови исти прекршај.
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То значи да би поновно насилничко понашање према супругу у том периоду могло довести до извршења изречене казне.
Случај је објавила "Даница.хр", позивајући се на правоснажну судску пресуду.
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