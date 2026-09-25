Веритас упозорава Србе: Опрез на граници с Хрватском, могућа хапшења!

Аутор:АТВ редакција
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Документационо информативни центар (ДИЦ) Веритас апеловао је данас на све Србе из Србије и дијаспоре који немају хрватске документе, а намјеравају да путују у Хрватску, да прелазак границе не схватају олако, да детаљно прегледају и уклоне све садржаје са својих интернет профила који би могли бити злоупотребљени, те да буду свјесни ризика од двострукога кажњавања којему су изложени.
„Упозоравамо грађане да се у Хрватској тренутно примјењују потпуно раздвојени судски и административни поступци. Након што Прекршајни суд донесе одлуку - која чак може бити изразито блага, попут новчане или условне казне затвора - поступак за српске држављане тиме није завршен“, наводе из Веритаса.
Према њиховим наводима, независно од одлуке суда, хрватска полиција у полицијским станицама по службеној дужности може покренути паралелни административни поступак на основу Закона о странцима.
„МУП Хрватске користи своја дискрециона права да странцу, држављанину Србије, БиХ итд., изрекне мјеру изгона и забрану уласка на простор Европскога економскога простора (ЕУ + Норвешка, Исланд, Лихтенштајн), која најчешће траје од три мјесеца до годину дана. Ова мјера се аутоматски уноси у Шенгенски информациони систем (СИС), чиме се грађанима блокира улазак у цјелокупну Европску унију“, наводе из Веритаса.
Из Веритаса истичу да су повод за овакве поступке најчешће објаве на друштвеним мрежама, попут Фејсбука, Инстаграма и ТикТока.
„Хрватска гранична и унутрашња полиција имају посебне службе које детаљно и ретроактивно прате профиле грађана српске националности. Под прекршај 'нарушавања јавног реда и мира', у оквиру којега се третира и 'величање ратних злочинаца', подводе се чак и пролазни Фејсбук 'сторији' који су на мрежи видљиви свега 24 часа, као и видео-снимци с традиционалним пјесмама настали мјесецима или годинама уназад“, указали су из Веритаса.
Према наводима Веритаса, полиција примјењује и праксу да особу пропусти на граничном прелазу без упозорења, а затим је изведе изненадном акцијом хапшења у унутрашњости земље – на спортском терену, у смјештају или на јавном мјесту.
У Веритасу истичу да се на тај начин, како тврде, избјегава правовремено обавјештавање дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије.
На основу бројних упита из дијаспоре, ДИЦ Веритас указао је и на правни положај особа које, поред српског или неког другог држављанства, посједују и хрватско држављанство.
„Према члану 9. Устава РХ, ниједан хрватски држављанин не може бити прогнан из земље нити му се може забранити улазак. Двојни држављани пред прекршајним судом могу одговарати и платити новчану казну за спорну објаву или пјесму, али полиција над њима нема никакву надлежност из Закона о странцима“, наводи се у саопштењу Веритаса достављеном медијима.
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