Предмет ”Транспортер”: Цвијетић осуђен на годину, Дукић на 10 година затвора

Највећа казна изречена је бањалучком угоститељу Петру Дукићу званом Питер који је осуђен на 10 година затвора и новчану казну од 700.000 КМ.

Бившем инспектору пет година затвора

Младен Миловановић, некада главни инспектор у Управи за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, осуђен је на јединствену казну од пет година затвора и новчану казну од 20.000 КМ.

Саша Рађевић из Градишке и Даворин Поповић осуђени су на по двије године затвора и новчане казне од по 20.000 КМ.

Миливоје Тодоровић, познат по надимку ”Mr. Si”, добио је годину дана затвора. Славко Брборовић и Драган Кресојевић осуђени су на по годину дана затвора и 5.000 КМ новчане казне, док је Елдин Хаџбић добио годину затвора и 10.000 КМ новчане казне. Радислав Тешић и Синиша Бачић осуђени су на по годину дана, док је Горан Стојисављевић осуђен на шест мјесеци затвора због кријумчарења.

Оптужница доживјела фијаско

Сви су оглашени кривим неовлаштени промет дрогама, док су само Дукић и Поповић осуђени и за организовани криминал. Миловановић је осуђен и за помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела, док је Стојисављевић оглашен кривим само за кријумчарење.

То у преводу значи да је оптужница Тужилаштва БиХ доживјела потпуни фијаско, будући да су сви били оптужени за организовани криминал у вези са трговином дроге. У суштини тужилаштву су ”пали” сви докази прибављени криптованом апликацијом ”Аном”, гдје је оспорена сама идентификација корисника. У односу на апликацију ”Скај” прихваћене су углавном оне инкримисане радње које су доведене у везу са другим материјалним доказима.

Ослобођени оптужбе

Пресудом, оптужбе су ослобођени Александар Николић из Лукавице, Јеленко Кнежевић из Бањалуке, Младен Панић, као и правна лица ”Milco” из Лакташа, фирма ”21. мај” из Бањалуке и правно лице ”Стар-Р” из Источног Новог Сарајева. По појединим тачкама оптужбе су ослобођени Цвијетић, Дукић, Рађевић, Стојисављевић и Бачић, док је у односу на Тодоровића за поједине инкриминације оптужба одбијена.

Пресудом Рађевићу је одузета противправно стечена имовинска корист у износу од 16.900 евра, Бачићу 17.700 КМ и два возила, а Поповићу корист прибављена дјелом у износу од 600 евра и 150 КМ.

Шта се наводило у оптужници?

Према оптужници Цвијетић и остали су од почетка 2019. до краја 2021. организовали, испланирали и релизовали кријумчарење 35 килограма кокаина, из Холандије и Белгије у БиХ, те око 3.000 килограма сканка из Албаније и сусједних земаља. У оптужници се наводи да су за комуникацију и договарање шверца наркотика користили криптоване апликације ”Скај” и ”Аном”.

Група је ухапшена у новембру 2021. године у оквиру акције ”Транспортер” у којој је МУП Републике Српске заплијенио око 300 килограма марихуане, која је откривена у комбију иза хале брзе поште у бањалучком насељу Шарговац, која је власништво Дукића.