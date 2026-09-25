Предмет ”Транспортер”: Цвијетић осуђен на годину, Дукић на 10 година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
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Суд БиХ изрекао је првостепену пресуду у предмету ”Транспортер” којом је првооптужени Бојан Цвијетић, власник компаније ”Milco” из Лакташа и некадашњи савјетник у Министарству безбједности БиХ осуђен на годину дана затвора и 100.000 КМ новчане казне.
Највећа казна изречена је бањалучком угоститељу Петру Дукићу званом Питер који је осуђен на 10 година затвора и новчану казну од 700.000 КМ.
Младен Миловановић, некада главни инспектор у Управи за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, осуђен је на јединствену казну од пет година затвора и новчану казну од 20.000 КМ.
Саша Рађевић из Градишке и Даворин Поповић осуђени су на по двије године затвора и новчане казне од по 20.000 КМ.
Миливоје Тодоровић, познат по надимку ”Mr. Si”, добио је годину дана затвора. Славко Брборовић и Драган Кресојевић осуђени су на по годину дана затвора и 5.000 КМ новчане казне, док је Елдин Хаџбић добио годину затвора и 10.000 КМ новчане казне. Радислав Тешић и Синиша Бачић осуђени су на по годину дана, док је Горан Стојисављевић осуђен на шест мјесеци затвора због кријумчарења.
Сви су оглашени кривим неовлаштени промет дрогама, док су само Дукић и Поповић осуђени и за организовани криминал. Миловановић је осуђен и за помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела, док је Стојисављевић оглашен кривим само за кријумчарење.
То у преводу значи да је оптужница Тужилаштва БиХ доживјела потпуни фијаско, будући да су сви били оптужени за организовани криминал у вези са трговином дроге. У суштини тужилаштву су ”пали” сви докази прибављени криптованом апликацијом ”Аном”, гдје је оспорена сама идентификација корисника. У односу на апликацију ”Скај” прихваћене су углавном оне инкримисане радње које су доведене у везу са другим материјалним доказима.
Пресудом, оптужбе су ослобођени Александар Николић из Лукавице, Јеленко Кнежевић из Бањалуке, Младен Панић, као и правна лица ”Milco” из Лакташа, фирма ”21. мај” из Бањалуке и правно лице ”Стар-Р” из Источног Новог Сарајева. По појединим тачкама оптужбе су ослобођени Цвијетић, Дукић, Рађевић, Стојисављевић и Бачић, док је у односу на Тодоровића за поједине инкриминације оптужба одбијена.
Пресудом Рађевићу је одузета противправно стечена имовинска корист у износу од 16.900 евра, Бачићу 17.700 КМ и два возила, а Поповићу корист прибављена дјелом у износу од 600 евра и 150 КМ.
Према оптужници Цвијетић и остали су од почетка 2019. до краја 2021. организовали, испланирали и релизовали кријумчарење 35 килограма кокаина, из Холандије и Белгије у БиХ, те око 3.000 килограма сканка из Албаније и сусједних земаља. У оптужници се наводи да су за комуникацију и договарање шверца наркотика користили криптоване апликације ”Скај” и ”Аном”.
Група је ухапшена у новембру 2021. године у оквиру акције ”Транспортер” у којој је МУП Републике Српске заплијенио око 300 килограма марихуане, која је откривена у комбију иза хале брзе поште у бањалучком насељу Шарговац, која је власништво Дукића.
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