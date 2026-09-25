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Шокантно: Прекопала туђе гробове због изградње викендице!

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25.09.2026 12:14

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жута трака, увиђај, полиција
Фото: АТВ

За прекопавање и премјештање гробова на локалитету Кременита Брда код Пала осумњичена је Јелена Х, некада успјешна фудбалерка, а сада службеница Дирекције за координацију полицијских тијела у БиХ, сазнаје АТВ.

Њој се на терет ставља да је, без икакве дозволе и одобрења породице умрлих, прекопала и измјестила четири гроба са локалног мезарја. Поједини надгробни споменици, односно нишани, су оштећени, а неки су наводно премјештени.

Чланови породица затекли осрнављено мезарје

Шокантни случај паљанској полицији пријавили су чланови породица који су по доласку на мезарје затекли прекопане и оскрнављене гробове и поломљене надгробне плоче својих најмилијих. Полиција је одмах изашла на терен, извршила увиђај и испоставило се да иза свега стоји Јелена Х.

Она је саслушана у полицији и против ње бити поднесен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву због сумње да је починила кривично дјело повреда гроба или умрлог лица.

”Полицијској станици јуче је пријављено да је претходном периоду, на локалитету Кременита Брда, општина Пале извршено прекопавање и помјерање гробова од стране Ј.Х. из Пала, без одобрења чланова породице умрлих”, наводи се у саопштењу.

Гробови самоиницијативно ископани због градње викендице

Како сазнаје АТВ Јелена Х. је раније је купила земљу на овом локалитету, те на њој започела изградњу викендице. Радови су у међувремену проширени на дио купљене парцеле на којој се налази неколико гробова. Упркос томе радови су настављени, а гробови су незаконито, мимо процедура, потребних дозвола и санитарно-техничких правила самоиницијативно прекопани и премјештени.

Запријећена казна до пет година затвора

Након пријаве полиција је блокирала и обезбједила мезарје и у току је рад на утврђивању свих околности овог незапамћеног случаја. О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву. Случај се води као кривично дјело повреде гроба или умрлог лица за које је законом запријећена казна од једне до пет година затвора.

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Тагови :

скрнављење гробова

Пале

истрага

прекопани гробови Пале

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