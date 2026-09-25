Познато када ће бити откривен споменик кнезу Лазару у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће у понедјељак, 28. септембра, бити свечано откривен споменик посвећен кнезу Лазару.
Свечано откривање споменика заказано је за 19.00 часова.
"Свечаност ће бити употпуњена богатим културно-умјетничким програмом. У улози кнеза Лазара наступиће глумац Иван Вучковић, учествоваће умјетница Ивана Жигон, док ће Анђела Кулић етно пјесмама дочарати дух Косова и Метохије", наводе из Градске управе.
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