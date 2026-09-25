"У Бањалуци поскупљује јавни превоз након избора"

Аутор:Марија Милановић
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У Бањалуци корисници градског превоза могу очекивати скупљу карту након 4. октобра, поручује стручњак за безбједност саобраћаја, Миленко Јаћимовић.
Да ли ће Бањалучани ускоро плаћати веће цијене карата градског превоза? Ово је питање којим се надлежни у Градској управи Бањалука још увијек не баве. Изгледа да чекају званично поскупљење како би се правдали глобалним промјенама, умјесто превенције.
„Морамо рећи да градска власт мудро шути. Гориво је дошло до четири марке и по оној форми коју је Град потписао са превозницима, превозници су већ требали да траже по тој формули поскупљење цијене карте. То се шути, очекујте то одмах послије избора да се појави поскупљење градског јавног превоза, а то ће додатно демотивисати наше Бањалучане да користе аутобусе и градски превоз“, поручује Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
Подсјећамо, директор Аутопревоза је и сам поручио да уколико градска или републичка власт преузме на себе трошак поскупљења, до дизања цијене, неће доћи. За то вријеме Град уводи тестне електричне аутобусе, најављује и трамваје, а о поскупљењима ни ријечи.
"До 10. у мјесецу се подноси захтјев за поскупљење ако су се испунили услови. Ако остане овако јесу. Увијек постоји опција да поскупљења не буде уколико државна или локална самоуправа преузму трошак поскупљења на себе и плате умјесто грађана", рекао нам је Дејан Мијић, директор Аутопревоза.
Како Мијић наводи, свакако би најбоља опција била укључивање институција, како би се олакшало грађанима јер уз друга поскупљења ово би им могло отежати свакодневницу.
"Ја такође мислим да би у овом моменту то било најбоље, јер мислим да би за грађане још једно поскупљење, поред струје, воде, одвоза смећа, паркинга и осталог било превише", закључује Мијић.
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