Мјесецима без одговора: Ко је одговоран за сјечу стабала уз Врбас?

Аутор:АТВ редакција
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И неколико мјесеци након сјече око 25 стабала, углавном врба, на десној обали Врбаса у бањалучком насељу Мејдан, нема званичног одговора ко је одговоран за тај пропуст, нити је Центар за животну средину добио службене записнике и документацију коју је тражио, рекао је Игор Калаба из овог удружења.
Калаба је подсјетио да је Центар за животну средину реаговао одмах након сјече стабала у априлу, те да је поднио пријаве и захтјеве за приступ информацијама надлежним институцијама.
- Ми никада нисмо добили записник - рекао је Калаба, наводећи да је из Градске управе саопштено да је неко из надзорног органа смијењен, али да није познато ко је та особа нити су достављени документи који би потврдили околности цијелог случаја.
Према његовим ријечима, градска инспекција је, према информацијама које је Центар добио из јавних саопштења, изашла на терен, али ни у том случају није достављен службени записник о извршеном надзору.
Калаба је навео да Центар не жели да јавно износи имена особа за које сматра да би могле бити одговорне без документације која би те наводе потврдила.
- Неке ствари се морају прво доказати на папиру прије него што бих ја могао рећи јавно - рекао је Калаба, додајући да информације до којих долазе углавном добијају од људи унутар институција.
Говорећи о самом пројекту уређења обале Врбаса, Калаба је рекао да је начин на који је пројекат представљен током времена мијењан – од шеталишта, преко заштите од поплава, до других намјена. Он је указао и на документ из 2017. године, који је, како је навео, финансирао УНДП, а у којем су приоритети за заштиту од поплава били другачије дефинисани.
Калаба сматра да је сјечом стабала изгубљен дио еколошких функција простора.
- Ми смо те екосистемске услуге тог дрвећа изгубили. Ефекат који они имају у смислу превенције поплава, у смислу упијања воде из земљишта, изгубљен је у идућих 20-30 година - рекао је он.
Додао је да је уклањањем дрвећа, према његовом мишљењу, на обали Врбаса створен нови простор који доприноси ефекту урбаног топлотног острва, односно загријавању бетонских и других вјештачких површина.
Центар за животну средину ће, према Калабиним ријечима, убудуће већи фокус усмјерити на друге дијелове тока Врбаса, посебно на најављене радове низводно од Ребровачког моста, као и на планове уређења друге обале.
- На нама је да пребацимо фокус ту - рекао је Калаба, истичући да ће Центар наставити пратити радове и тражити информације од надлежних институција.
Он је подсјетио и да Центар ради на заштити екосистема узводно од Бањалуке и проглашењу заштићеног подручја, наводећи да су истраживања завршена и да је процес заштите у току.
(РТРС)
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