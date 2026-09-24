Да ли сте искористили туристички ваучер? За викенд не морате далеко од куће

Аутор:АТВ редакција
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Да ли сте искористили туристички ваучер?
„Од 7. септембра актуелни су туристички ваучери, гдје грађани Републике Српске могу да искористе свој туристички ваучер. Да лије то неки бањски центар, Бањалука, Јахорина, да ли је то Требиње. Са тим се некако продужује туристичка сезона. Тако да, грађани један дио свог годишњег одмора или викенд могу провести у Републици Српској“, поручује Санела Шимум, сарадник за односе с јавношћу Туристичке организације Републике Српске.
У протеклом периоду, како наводи Шимунова, највећи број туристичких ваучера искориштен је за посјете бањским центрима.
„Попут терми Озрен, Бање Кулаши, Бања Дворови, Бања Врућица. Заиста грађани се увијек враћају и носе позитивно искуство када су у питању посјете бањским центрима. Наше бање осим што су лијечилишног карактера, увијек нуде богате услуге, велнеса, спа, богата гастрономска понуда, припреме за спортисте, разне конференције“, рекла је Шимун.
Право на туристички ваучер имају сви грађани Републике Српске, са пребивалиштем у Републици Српској те да су пунољетни. Такође, како Шимунова наводи, ваучери се могу спајати.
„Једна породица, односно супруга и супруг могу да споје своја два туристичка ваучера, али минимум три ноћи морају да спавају у неком од хотела, који врше субвенцију туристичког ваучера“, рекла је Шимун.
Такође, једна особа уколико користи свој туристички ваучер, има могућност да спава двије ноћи на одређеној локацији, односно смјештају, било да је ријеч о Требињу, Јахорини, Бањалуци или некој од других локација.
Потребно је контактирати хотел, нагласити да се жели искористити туристички ваучер, дати личне податке и тако остварити ово право.
„Ове године су укључене и туристичке агенције преко којих се може реализовати, списак је доступан и на сајту министарства трговине и туризма. Тако да уколико не желите сами позивати хотел, можете позвати агенцију и тако реализовати“, рекла је Шимун.
Подсјећамо вриједност туристичког ваучера износи 100,00 КМ и може се користити једном у периоду од 7. септембра до 30. новембра 2026. године за плаћање услуге смјештаја (ноћење са доручком), без обзира на вриједност извршене услуге смјештаја.
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