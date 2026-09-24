Logo

Да ли сте искористили туристички ваучер? За викенд не морате далеко од куће

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 09:27

Коментари:

0
Требиње Република Српска
Фото: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

Да ли сте искористили туристички ваучер?

Туристички ваучери

„Од 7. септембра актуелни су туристички ваучери, гдје грађани Републике Српске могу да искористе свој туристички ваучер. Да лије то неки бањски центар, Бањалука, Јахорина, да ли је то Требиње. Са тим се некако продужује туристичка сезона. Тако да, грађани један дио свог годишњег одмора или викенд могу провести у Републици Српској“, поручује Санела Шимум, сарадник за односе с јавношћу Туристичке организације Републике Српске.

У протеклом периоду, како наводи Шимунова, највећи број туристичких ваучера искориштен је за посјете бањским центрима.

„Попут терми Озрен, Бање Кулаши, Бања Дворови, Бања Врућица. Заиста грађани се увијек враћају и носе позитивно искуство када су у питању посјете бањским центрима. Наше бање осим што су лијечилишног карактера, увијек нуде богате услуге, велнеса, спа, богата гастрономска понуда, припреме за спортисте, разне конференције“, рекла је Шимун.

Ко има право на туристички ваучер?

Право на туристички ваучер имају сви грађани Републике Српске, са пребивалиштем у Републици Српској те да су пунољетни. Такође, како Шимунова наводи, ваучери се могу спајати.

„Једна породица, односно супруга и супруг могу да споје своја два туристичка ваучера, али минимум три ноћи морају да спавају у неком од хотела, који врше субвенцију туристичког ваучера“, рекла је Шимун.

Такође, једна особа уколико користи свој туристички ваучер, има могућност да спава двије ноћи на одређеној локацији, односно смјештају, било да је ријеч о Требињу, Јахорини, Бањалуци или некој од других локација.

Потребно је контактирати хотел, нагласити да се жели искористити туристички ваучер, дати личне податке и тако остварити ово право.

Туристичке агенције

„Ове године су укључене и туристичке агенције преко којих се може реализовати, списак је доступан и на сајту министарства трговине и туризма. Тако да уколико не желите сами позивати хотел, можете позвати агенцију и тако реализовати“, рекла је Шимун.

Подсјећамо вриједност туристичког ваучера износи 100,00 КМ и може се користити једном у периоду од 7. септембра до 30. новембра 2026. године за плаћање услуге смјештаја (ноћење са доручком), без обзира на вриједност извршене услуге смјештаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

туристички обилазак

Туристички ваучери

Туристичке агенције

туристичке дестинације

ТОРС

Туристичка организација Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Сједница Владе Републике Српске 10.09.2026.

Друштво

Сједница Владе Српске, ово је дневни ред

4 ч

1
Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица, превоз људи, робе и информација на одређеној мрежи саобраћајница.

Друштво

Опрез возачима: Вечерас обустава саобраћаја на једном правцу

4 ч

0
киша облачно невријеме

Друштво

Сунце до подне, а онда преокрет: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар

5 ч

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 22 бебе

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

43

Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб

12

27

ТО Соколац: Представљање домаћих производа

12

26

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 4

12

20

УКЦ Српске и Медицинска школа потписали споразум о преквалификацији

12

16

Додик: Говор Вучића пред ГС УН – храбра, дубинска анализа међународних односа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима