Гдје за викенд у Српској? Рурални туризам и богата понуда

Аутор:АТВ редакција
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Уколико сте се питали гдје отићи за викенд и како квалитетно и угодно провести вријеме за одмор, не морате одлазити на дуг пут и добар дио времена трошити на путовање.
Република Српска нуди велики број локација, које ће својим амбијентом и понудом уљепшати викенд, уколико се одлучите за посјету.
„Рурални туризам дефинитивно може бит адут Републике Српске. Заиста, у задње вријеме је тражен рурални туризам. Када кажем рурални туризам, мисли се на сеоска домаћинства, а којих је све већи и већи број у Републици Српској. А туристи који долазе, како домаћи, тако и странци, уживају у том активном одмору и богатој гастрономској понуди“, рекла је Санела Шимум, сарадник за односе с јавношћу Туристичке организације Републике Српске.
Како Шимунова говори, боравак у природи, домаћа храна у сеоским домаћинствима незаобилазна је дестинација, посебно страним туристима.
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Да ли сте искористили туристички ваучер? За викенд не морате далеко од куће
„Поред испробавања, туристима, посебно страним је интересантно посматрати процес прављења сам е хране, било да је то цицвара, сарма, печење. Све у свему, познати смо по томе да је код нас гастро понуда на једном високом нивоу“, говори Шимун.
Туристи се опредјељују за сеоска домаћинства у периоду током прољећа, љета и јесени.
„Имамо све већи број сеоских домаћинстава, на подручју Мркоњић Града, Шипова, Језера, Рибника јер тај дио је посебан и специфичан и мислим да се требамо водити тим да имамо што више сеоских домаћинстава јер поред нас, страни туристи их посебно воле“, говори Шимун.
Поред руралног туризма, ту је и бањска понуда, природна богатства и незаобилазна дестинација - Требиње.
Како Шимунова наводи, када су у питању туристички ваучери, ТОРС биљежи позитиван раст, од чак 21%, а што је резултат квалитетне промоције, али и саме посјете јер се посјетиоци често враћају на дестинације, на којима су претходно били.
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