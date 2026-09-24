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Преминуо службеник МУП-а КС који се упуцао након претреса његове куће

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24.09.2026 10:26

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Преминуо службеник МУП-а КС који се упуцао након претреса његове куће
Фото: АТВ БЛ

Службеник Полицијске управе Илијаш Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево преминуо је услијед повреда задобијених самоповређивањем, сазнаје Клиx.ба из више извора.

До самоповређивања ватреним оружјем дошло је јуче у просторијама Полицијске управе Илијаш, а службеник МУП-а је одмах превезан на Клинички центар Универзитета у Сарајеву.

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Он је, упркос напорима љекара, преминуо због повреда које је сам себи нанио.

Према незваничним информацијама, полицајци су јуче претресали његове просторије (породичну кућу и канцеларију) због сумње на учешће у организованој криминалној групи те је планирано његово хапшење. Он је радио као намјештеник МУП-а КС у Илијашу.

О овом случају још нема службених информација, а идентитет преминулог није званично саопштен.

(Кликс)

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Тагови :

Илијаш

СИПА

Самоубиство

претреси

Кантон Сарајево

Полиција

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