Преминуо службеник МУП-а КС који се упуцао након претреса његове куће

Аутор:АТВ редакција
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Службеник Полицијске управе Илијаш Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево преминуо је услијед повреда задобијених самоповређивањем, сазнаје Клиx.ба из више извора.
До самоповређивања ватреним оружјем дошло је јуче у просторијама Полицијске управе Илијаш, а службеник МУП-а је одмах превезан на Клинички центар Универзитета у Сарајеву.
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Он је, упркос напорима љекара, преминуо због повреда које је сам себи нанио.
Према незваничним информацијама, полицајци су јуче претресали његове просторије (породичну кућу и канцеларију) због сумње на учешће у организованој криминалној групи те је планирано његово хапшење. Он је радио као намјештеник МУП-а КС у Илијашу.
О овом случају још нема службених информација, а идентитет преминулог није званично саопштен.
(Кликс)
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