Logo

Енерго клуб: Главни изазови и проблеми енергетског сектора

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

25.09.2026 12:37
Енерго клуб: Главни изазови и проблеми енергетског сектора
Фото: АТВ

„Енерго клуб” и ове недјеље отвара најважније теме из свијета енергетике.

Истражујемо колико милиона је ЕРС дао на увоз струје.

Анализирамо да ли се исплатило поскупљење мрежарине.

Питамо која су најзначајнија улагања на подручју Електро Бијељине.

Сазнајемо шта су изазови и проблеми Електропреноса БиХ.

„Енерго клуб” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб” недјеља у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Теодора Бјелогрлић

Бојан Носовић

Више из рубрике

Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“

Емисије

Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“

1 ч

0
У првом плану - специјал: Жељка Цвијановић

Емисије

У првом плану - специјал: Жељка Цвијановић

19 ч

0
Документарни филм: Флин

Емисије

Документарни филм: Флин

21 ч

0
Битно: Положај трудница у Републици Српској

Емисије

Битно: Положај трудница у Републици Српској

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Која је највећа брзина коју је забиљежио радар ове године у Српској?

12

37

Енерго клуб: Главни изазови и проблеми енергетског сектора

12

32

Шобот: УКЦ од проширења услуга мјесечно увећао приход за два милиона КМ

12

24

"За реконструкцију 1.700 километара мреже 30 милиона евра"

12

19

МО БиХ: Формиран тим који проводи провјере у вези са нестанком горива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима