Енерго клуб: Главни изазови и проблеми енергетског сектора

Извор:
АТВ
„Енерго клуб” и ове недјеље отвара најважније теме из свијета енергетике.
Истражујемо колико милиона је ЕРС дао на увоз струје.
Анализирамо да ли се исплатило поскупљење мрежарине.
Питамо која су најзначајнија улагања на подручју Електро Бијељине.
Сазнајемо шта су изазови и проблеми Електропреноса БиХ.
„Енерго клуб” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб” недјеља у 18 часова и 20 минута.
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