Извор:
АТВ
Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“ открива тајне које се крију иза званичне историје.
Које су стварне везе Техерана и Балкана? Ко је отворио врата иранском утицају у срцу Европе – и то много прије него што је свијет сазнао?
Откријте геополитичку игру која је промијенила ток историје.
Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“ – недјеља у 20 часова и 25 минута.
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