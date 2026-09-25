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Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“

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Извор:

АТВ

25.09.2026 11:13
Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“

Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“ открива тајне које се крију иза званичне историје.

Које су стварне везе Техерана и Балкана? Ко је отворио врата иранском утицају у срцу Европе – и то много прије него што је свијет сазнао?

Откријте геополитичку игру која је промијенила ток историје.

Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“ – недјеља у 20 часова и 25 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

АТВ

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