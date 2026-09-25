Резултати истраживања "Metricsa": Велика предност Минића у Изборној јединици 5

Аутор:АТВ редакција
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Предизборне анкете уочи општих избора у БиХ, које је радила агенције Метрикс консалтинг (Metrics Consulting), показују да у Изборној јединици 5 кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић има велику предност у односу са кандидата СДС-а Бранка Бланушу.
"Када је ријеч о избору за предсједника Републике Српске, директно измјерени резултати показују 48,5% подршке Сави Минићу и 34,3% Бранку Блануши. За неког другог кандидата опредјељује се 4,2% испитаника, док је 13,0% неодлучно или није жељело одговорити. Због удјела неодлучних, примјеном статистичких метода извршено је додатно моделирање података. Након моделирања, уз смањење удјела неодлучних на 1,5%, Саво Минић биљежи 54,0%, а Бранко Блануша 40,1%, док се 4,4% односи на друге кандидате. Према приказаном моделу, очекивана разлика у апсолутном броју гласова износи око 7.000 - 8.000 гласова", наводе из Агенције.
Када је ријеч о избору српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић биљежи 48,6%, Маринко Божовић 17,0%, а Небојша Вукановић 11,6%, док је 22,8% испитаника неодлучно или одбија одговор.
На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 39,9%, СДС 15,1%, ПСС 5,9%, Листа За правду и ред 4,9%, а Уједињена Српска 4,3%. За друге политичке опције опредјељује се 17,0% испитаника, док је 12,9% неодлучно или одбија одговор.
"Према пројекцији директних мандата, СНСД биљежи 3 мандата, СДС 1, док је се ПСС, Листа За правду и ред и Уједињена Српска равноправно боре за преостале мандате", наводе из Агенције
Истраживање јавног мњења у Изборној јединици 5 спроведено је теренски, у периоду од 19. до 28. августа 2026. године, на репрезентативном узорку од 1.008 испитаника. Узорком су обухваћени Добој и Теслић.
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