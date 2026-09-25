Да ли је Станивуковић колом "поткачио" Бланушу?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Снимак на којем Бранко Блануша, лидер СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске, игра коло, изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама.
На снимку се види да се Блануша не сналази баш најбоље док игра коло на једном скупу, а ништа није могло ни без коментара на мрежама.
Ne zna lijeva šta radi desna. 😂 — Staša Košarac (@StasaKosarac) September 22, 2026
Ni u politici, ni u kolu. Ne bi on mogao ni u prvi krug nekog talent showa, a kamoli na čelo Srpske. pic.twitter.com/svsWzdxK9e
Оно што је привукло пажњу око самог кола јесте објава Драшка Станивуковића. Наиме, лидер ПСС-а и човјек који се повукао пред кандидатуром Блануше, поставио је видео на мрежама на којем он игра коло.
Поставља се питање, да ли је снимком кола, у којем Станивуковић игра много боље од Блануше, послата порука лидеру СДС-а да би Драшко био много бољи и за неке "друга кола"?
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