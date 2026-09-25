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Да ли је Станивуковић колом "поткачио" Бланушу?

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25.09.2026 12:02

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Да ли је Станивуковић колом "поткачио" Бланушу?
Фото: screenshot / x , Instagram / Draško Stanivuković

Снимак на којем Бранко Блануша, лидер СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске, игра коло, изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама.

На снимку се види да се Блануша не сналази баш најбоље док игра коло на једном скупу, а ништа није могло ни без коментара на мрежама.

Оно што је привукло пажњу око самог кола јесте објава Драшка Станивуковића. Наиме, лидер ПСС-а и човјек који се повукао пред кандидатуром Блануше, поставио је видео на мрежама на којем он игра коло.

Поставља се питање, да ли је снимком кола, у којем Станивуковић игра много боље од Блануше, послата порука лидеру СДС-а да би Драшко био много бољи и за неке "друга кола"?

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

СДС

ПСС

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