Патријарх српски Порфирије у Палама

Аутор:АТВ редакција
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Патријарх српски Порфирије боравиће у Палама, гдје ће освештати цркву посвећену Сабору Светог архангела Гаврила.
Програм свечаности почиње данас, када ће испред Храма Сабора Светог архангела Гаврила бити уприличен дочек патријарха и доксологија.
Храм ће бити освештан сутра, након чега ће бити служена Света архијерејска литургија. Изградња храма Сабора Светога архангела Гаврила почела је 2008. године, преноси РТРС.
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