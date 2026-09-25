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Патријарх српски Порфирије у Палама

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25.09.2026 07:13

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Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима
Фото: Српска православна црква

Патријарх српски Порфирије боравиће у Палама, гдје ће освештати цркву посвећену Сабору Светог архангела Гаврила.

Програм свечаности почиње данас, када ће испред Храма Сабора Светог архангела Гаврила бити уприличен дочек патријарха и доксологија.

Храм ће бити освештан сутра, након чега ће бити служена Света архијерејска литургија. Изградња храма Сабора Светога архангела Гаврила почела је 2008. године, преноси РТРС.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

Пале

СПЦ

Свети Архангел Гаврило

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