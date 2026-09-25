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Лавров тражи детаљну истрагу догађаја у Бучи

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25.09.2026 08:06

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров предао је генералном секретару УН Антонију Гутересу извјештај о разоткривању лажних информацијама кијевског режима о наводном масакру цивила у Бучи и затражио детаљну истрагу о томе питању.

"Лавров је Гутересу предао извјештај под насловом `Гебелсови насљедници: фалсификовање догађаја у Бучи и крваве режиране представе кијевског режима`, који је саставио Међународни јавни трибунал о злочинима украјинских неонациста", саопштено је из Министарства спољних послова Русије.

Лавров је затражио да Секретаријат УН спроведе детаљну провјеру чињеница о овом режираном инциденту, који су, како је наведено, починили Кијев и његови НАТО ментори, пренио је ТАСС.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Уједињене нације

Антонио Гутерес

Москва

НАТО

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