Лавров тражи детаљну истрагу догађаја у Бучи

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров предао је генералном секретару УН Антонију Гутересу извјештај о разоткривању лажних информацијама кијевског режима о наводном масакру цивила у Бучи и затражио детаљну истрагу о томе питању.
"Лавров је Гутересу предао извјештај под насловом `Гебелсови насљедници: фалсификовање догађаја у Бучи и крваве режиране представе кијевског режима`, који је саставио Међународни јавни трибунал о злочинима украјинских неонациста", саопштено је из Министарства спољних послова Русије.
Лавров је затражио да Секретаријат УН спроведе детаљну провјеру чињеница о овом режираном инциденту, који су, како је наведено, починили Кијев и његови НАТО ментори, пренио је ТАСС.
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