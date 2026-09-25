Језив злочин у Румунији: Дјевојку претукао до смрти, па њено тијело у коферу бацио у ријеку

Аутор:АТВ редакција
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Полиција широм Европе трага за 30-годишњим Георгеом Владутом Балатенауом, осумњиченим за убиство своје 28-годишње партнерке Валентине Јоане Танасие. Њено тијело пронађено је у уторак у коферу који је плутао ријеком Олт у румунском округу Валцеа.
За Балатенауом је расписана потрага након што му је суд у Вâлцеи одредио притвор у одсуству. Румунски медији, позивајући се на истражитеље, наводе да је прије проналаска тијела напустио земљу и прешао у Мађарску. Његова фотографија и подаци послани су полицијским и граничним службама широм Европе.
Случај је откривен 22. септембра када су људи који су пецали код бране Ионести примијетили кофер како плута ријеком Олт. Извукли су га на обалу и позвали полицију након што су у њему пронашли тијело жене.
Идентификована је као 28-годишња Валентина Јоана Танасие из округа Дољ, која је живјела с Балатеануом у Томсанију, у округу Валцеа.
Обдукција је показала да је умрла насилном смрћу 21. септембра. Имала је двије тешке повреде главе, пет сломљених ребара и друге повреде ногу.
Тужилаштво наводи да је смрт наступила усљед трауматског и хеморагијског шока, а повреде су, према налазу, настале ударцима тврдим предметима, могућим оштрим предметом те снажним притиском на подручје грудног коша и стомака.
Истражитељи су претражили кућу у којој је пар боравио. На мадрацу у њиховој соби пронађено је више мрља црвенкасто-смеђе твари за коју се сумња да је крв. Узорци су послани на анализу како би се утврдило чија је крв.
Полиција прегледа и аутомобил којим је, према досадашњој реконструкцији, тијело превезено до ријеке.
Према реконструкцији коју је објавио ПроТВ, Балтатеану се након тога одвезао према Сибиу. Тамо је наводно пријатељу рекао да му се покварио аутомобил и замолио га да га одвезе преко границе.
Мушкарац који га је возио касније се јавио полицији након што је сазнао да је његов познаник осумњичен за убиство. Истражитељи вјерују да је Балтатеану на тај начин добио приближно 24 часа предности прије него што је тијело пронађено.
Валентинини родитељи испричали су румунским медијима да је веза била обиљежена љубомором и насиљем. Мајка тврди да јој је кћерка неколико дана прије смрти рекла да ју је партнер једном тукао сатима те да га се бојала.
Полиција је такође потврдила да је против Балтатеануа прије четири године, због друге партнерке, био издат налог за заштиту. Истовремено, полиција наводи да прије овог случаја није имала евидентиране пријаве сукоба између њега и Валентине.
Истрагу воде тужиоци из Валце и тамошња полиција. Балтатеану је осумњичен за убиство и за њим се и даље трага, пише Аваз
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