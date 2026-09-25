Logo

Језив злочин у Румунији: Дјевојку претукао до смрти, па њено тијело у коферу бацио у ријеку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 07:24

Коментари:

0
Језив злочин у Румунији: Дјевојку претукао до смрти, па њено тијело бацио у ријеку
Фото: TikTik/printscreen

Полиција широм Европе трага за 30-годишњим Георгеом Владутом Балатенауом, осумњиченим за убиство своје 28-годишње партнерке Валентине Јоане Танасие. Њено тијело пронађено је у уторак у коферу који је плутао ријеком Олт у румунском округу Валцеа.

За Балатенауом је расписана потрага након што му је суд у Вâлцеи одредио притвор у одсуству. Румунски медији, позивајући се на истражитеље, наводе да је прије проналаска тијела напустио земљу и прешао у Мађарску. Његова фотографија и подаци послани су полицијским и граничним службама широм Европе.

Тијело у коферу пронашли рибари

Случај је откривен 22. септембра када су људи који су пецали код бране Ионести примијетили кофер како плута ријеком Олт. Извукли су га на обалу и позвали полицију након што су у њему пронашли тијело жене.

Идентификована је као 28-годишња Валентина Јоана Танасие из округа Дољ, која је живјела с Балатеануом у Томсанију, у округу Валцеа.

Обдукција је показала да је умрла насилном смрћу 21. септембра. Имала је двије тешке повреде главе, пет сломљених ребара и друге повреде ногу.

Тужилаштво наводи да је смрт наступила усљед трауматског и хеморагијског шока, а повреде су, према налазу, настале ударцима тврдим предметима, могућим оштрим предметом те снажним притиском на подручје грудног коша и стомака.

На мадрацу пронађени трагови налик крви

Истражитељи су претражили кућу у којој је пар боравио. На мадрацу у њиховој соби пронађено је више мрља црвенкасто-смеђе твари за коју се сумња да је крв. Узорци су послани на анализу како би се утврдило чија је крв.

Полиција прегледа и аутомобил којим је, према досадашњој реконструкцији, тијело превезено до ријеке.

Према реконструкцији коју је објавио ПроТВ, Балтатеану се након тога одвезао према Сибиу. Тамо је наводно пријатељу рекао да му се покварио аутомобил и замолио га да га одвезе преко границе.

Мушкарац који га је возио касније се јавио полицији након што је сазнао да је његов познаник осумњичен за убиство. Истражитељи вјерују да је Балтатеану на тај начин добио приближно 24 часа предности прије него што је тијело пронађено.

Породица тврди да ју је и раније тукао

Валентинини родитељи испричали су румунским медијима да је веза била обиљежена љубомором и насиљем. Мајка тврди да јој је кћерка неколико дана прије смрти рекла да ју је партнер једном тукао сатима те да га се бојала.

Полиција је такође потврдила да је против Балтатеануа прије четири године, због друге партнерке, био издат налог за заштиту. Истовремено, полиција наводи да прије овог случаја није имала евидентиране пријаве сукоба између њега и Валентине.

Истрагу воде тужиоци из Валце и тамошња полиција. Балтатеану је осумњичен за убиство и за њим се и даље трага, пише Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Румунија

убијена дјевојка

пронађено тијело

тијело у коферу

Полиција

Валентина Јоан Танаси

Коментари (0)

Више из рубрике

Премијерка Италије

Свијет

Италијанска влада усвојила уредбу: Бурке и никаби забрањени у школама

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг састали су се у Овалној соби Бијеле куће у Вашингтону, у четвртак, 24. септембра 2026. године.

Свијет

Си се насмијао Трамповој шали: Ово је видио на мјесту Бајденовог портрета

3 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Свијет

Емирати поступили по америчким санкцијама, обустављени сви летови иранских авиокомпанија

3 ч

0
Присталице јеменских Хута узвикују пароле током протеста подршке тој групи и против оптужби Саудијске Арабије да су Хути гађали Меку, најсветије мјесто ислама, у Сани, Јемен, у петак, 18. септембра 2026. године.

Свијет

Хути испалили шест балистичких пројектила на Саудијску Арабију, скочила цијена нафте

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!

10

08

Стравична трагедија: Малољетник ударио вршњака, он пао и преминуо на лицу мјеста

10

07

Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

09

56

Полиција у Бањалуци затекла Нијемца са „џоинтом“, одбио тестирање на дрогу

09

51

Почела изградња кружне раскрснице код ауто-пута у Прњавору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима