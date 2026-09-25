Хути испалили шест балистичких пројектила на Саудијску Арабију, скочила цијена нафте

Аутор:АТВ редакција
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Саудијска Арабија објавила је да је пресрела шест балистичких пројектила које су испалили јеменски Хути, побуњеничка група коју подржава Иран. Због напада су цијене нафте порасле на највиши ниво у седмицу дана, подстакнуте забринутошћу због глобалног снабдијевања, пише „Гардијан“.
Коалиција у Јемену, коју предводи Саудијска Арабија, навела је да су пројектили били усмјерени на Таиф на западу земље и подручје Јанбуа на Црвеном мору. Хути, с друге стране, тврде да су циљали „осјетљиву мету“ у главном граду Ријаду, као и постројења компаније „Сауди Арамко“ у Јанбуу.
Цијене нафте порасле су за око три одсто. Трговање је, ипак, било нестабилно, па су се цијене повукле са највиших дневних нивоа након вијести о разговорима САД и Ирана о поновном отварању Ормушког мореуза.
Учестали напади угрожавају саудијски извоз нафте преко Црвеног мора, и то у вријеме отежаног промета кроз Ормушки мореуз. Уз то, нафтовод исток–запад тек је недавно поново пуштен у рад након напада дроновима раније овог мјесеца. Хути су у јулу прогласили поморску блокаду Саудијске Арабије, што је отворило нови фронт у напетостима између САД и Ирана.
Засад нема информација о могућој штети или жртвама у Таифу и Јанбуу. Јанбу је кључна алтернативна извозна рута за саудијску нафту.
Хути су прије отприлике двије седмице у брзој офанзиви заузели цијелу западну обалу Јемена и тако избили на обале стратешког пролаза Баб ел Мандеб на Црвеном мору. Међународно призната јеменска влада у четвртак је затражила помоћ свјетских лидера у борби против побуњеника. Упозорили су да положај Хута уз један од најпрометнијих пловних путева на свијету угрожава глобалну привреду.
Хути тврде да се њихова блокада односи искључиво на саудијске бродове и да комерцијални саобраћај Црвеним морем није угрожен, али су истовремено упозорили друге државе да се не мијешају. Потпредсједник вијећа међународно признате владе позвао је, међутим, лидере на Генералној скупштини УН да не вјерују обећањима Хута. Апеловао је да сагледају ширу слику кризе око мореуза.
„Хутистичке милиције користе безбједност пловидбе као средство уцјене, што не угрожава само Јемен. Они држе цјелокупну свјетску привреду као таоца“, рекао је потпредсједник Абдуллах Абдулкадер ал Алими-Баwзер.
Додао је да је заштита мореуза „одговорност сваке економије која зависи од безбједних ланаца снабдијевања, енергетске безбједности и слободе пловидбе“. Позвао је међународну заједницу да спријечи доток оружја и технологије побуњеницима.
Током ноћи су владине снаге, које подржава Саудијска Арабија, одбиле нападе Хута на кључну снабдјевачку руту према Таизу, трећем највећем граду у Јемену. Рута води из јужне луке Аден, гдје је сједиште међународно признате владе.
Хути појачавају притисак на стрми планински превој Хејат ал Абд. Тај пут је кључан за владине снаге јер је једина рута за снабдијевање и кретање становника према Таизу и даље у иностранство. Ако заузму дијелове пута, Хути би могли окружити град и додатно ослабити владу, која покушава да врати контролу након губитка западне обале.
Министарство спољних послова у Ријаду објавило је у петак да ће Саудијска Арабија, Турска и Пакистан одржати хитан састанак начелника генералштабова. Тема ће бити заједничка одбрана од напада Хута у оквиру одбрамбеног споразума. Према том пакту, оружани напад на једну од три земље потписнице сматра се нападом на све.
Према доступним информацијама, пакистански званичници изразили су забринутост због могућности да њихова земља буде увучена у дуготрајни сукоб на Блиском истоку.
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