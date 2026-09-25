Си: Постигнут нови трговински договор САД и Кине, добра вијест за свјетску економију

Аутор:АТВ редакција
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Кинески предсједник Си Ђинпинг рекао је да су економски и трговински тимови Кине и САД одржали нову рунду консултација током његове посјете Бијелој кући и да су постигли нови договор, који је оцијенио као добру вијест за глобалну економију.
Кинески лидер је навео да је током састанка са америчким предсједником Доналдом Трампом у Вашингтону размијенио мишљења о ситуацији на Блиском истоку, кризи у Украјини и Корејском полуострву, преноси агенција Синхуа.
Када је ријеч о вјештачкој интелигенцији, Си је рекао да, упркос томе што се САД и Кина надмећу у тој области, имају много више разлога за сарадњу.
Си је раније данас изјавио да су Кина и САД велике земље са великим народима, као и да његова посјета САД представља корак ка наставку пријатељства и проширењу сарадње двије земље.
„Кина и САД су различите. Али кроз искрен, темељан и континуиран дијалог, наше двије земље могу боље да разумију једна другу и изграде узајамно повјерење“, казао је кинески лидер.
Додао је да он и Трамп гаје „поштовање“ један према другом и да су у сталном контакту.
„Требало би да сарађујемо искрено“, казао је Си Ђинпинг, који је оцијенио и да су интереси двије земље „дубоко испреплетени“, преноси РТС
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