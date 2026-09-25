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Дневни хороскоп за 25. септембар

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25.09.2026 07:16

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Хороскопски знак вага
Фото: Pixabay/BettyVerheij

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

На послу вас очекује мирнији ритам и могућност да завршите заостале задатке. У љубави влада хармонија, док слободни могу добити неочекиван позив на кафу. Посветите више пажње физичким активностима.

Бик

Неко од колега могао би да затражи стручну помоћ у посљедњем тренутку. У односу са партнером потребна је отворенија комуникација, а слободне очекује флерт преко друштвених мрежа. Могућа је осјетљивост грла.

Близанци

Прикажите практичну страну приликом доношења нових пословних одлука. Вољена особа планира заједнички излет, док слободни могу упознати занимљиву особу у пролазу. Ојачајте имунитет уносом витамина.

Рак

Очекује вас повољан финансијски глас или мањи прилив новца. У емотивном животу долази до сасвим новог вида блискости, док слободни могу привући пажњу шармантне особе. Избјегавајте тешку и масну храну.

Лав

Фокус вам је данас на организацији и дугорочним пословним плановима. Партнер ће цијенити вашу подршку, док слободни могу доживјети неочекивани сусрет у комшилуку. Могући су проблеми са синусима.

Дјевица

Успјешно ћете ријешити ситан неспоразум у радном окружењу. На љубавном плану вас очекује топлина и срдачност, а слободни могу започети дубљи разговор са знанцем. Припазите на ниво енергије током дана.

Вага

Креативан приступ проблему донијеће вам похвале надређених. У односу са партнером постоји добра сарадња, док слободни могу добити комплимент од непознате особе. Могућа је благо осјетљивост зглобова.

Шкорпија

Послове завршавајте корак по корак без непотребног журења. У љубави су могуће ситне љубоморне реакције, док слободне очекује директна порука од некога ко им се свиђа. Пазите на редован и квалитетан сан.

Стријелац

Добићете важну информацију која ће вам олакшати предстојеће пословне кораке. Разумијевање са партнером је на високом нивоу, а слободни могу срести особу сличног афинитета. Чувајте се прехладе.

Јарац

Нечији савјет могао би да вам заштеди доста времена током рада. На емотивном пољу влада стабилност, а слободнима се смијеши познанство преко посла. Могући су болови у доњем дијелу леђа.

Водолија

Имаћете сјајне идеје када је у питању тимски рад и сарадња. Партнер жели да проведе више времена у кућној атмосфери, док слободне очекује занимљива порука. Обратите пажњу на притисак.

Рибе

Интуиција ће вам помоћи да избјегнете погрешан пословни потез. У љубави долази до рјешавања дилеме која вас је мучила, док слободне очекује пријатна комуникација. Пазите на имунитет.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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