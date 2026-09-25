Дневни хороскоп за 25. септембар

Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде доносе данас?
Ован
На послу вас очекује мирнији ритам и могућност да завршите заостале задатке. У љубави влада хармонија, док слободни могу добити неочекиван позив на кафу. Посветите више пажње физичким активностима.
Бик
Неко од колега могао би да затражи стручну помоћ у посљедњем тренутку. У односу са партнером потребна је отворенија комуникација, а слободне очекује флерт преко друштвених мрежа. Могућа је осјетљивост грла.
Близанци
Прикажите практичну страну приликом доношења нових пословних одлука. Вољена особа планира заједнички излет, док слободни могу упознати занимљиву особу у пролазу. Ојачајте имунитет уносом витамина.
Рак
Очекује вас повољан финансијски глас или мањи прилив новца. У емотивном животу долази до сасвим новог вида блискости, док слободни могу привући пажњу шармантне особе. Избјегавајте тешку и масну храну.
Лав
Фокус вам је данас на организацији и дугорочним пословним плановима. Партнер ће цијенити вашу подршку, док слободни могу доживјети неочекивани сусрет у комшилуку. Могући су проблеми са синусима.
Дјевица
Успјешно ћете ријешити ситан неспоразум у радном окружењу. На љубавном плану вас очекује топлина и срдачност, а слободни могу започети дубљи разговор са знанцем. Припазите на ниво енергије током дана.
Вага
Креативан приступ проблему донијеће вам похвале надређених. У односу са партнером постоји добра сарадња, док слободни могу добити комплимент од непознате особе. Могућа је благо осјетљивост зглобова.
Шкорпија
Послове завршавајте корак по корак без непотребног журења. У љубави су могуће ситне љубоморне реакције, док слободне очекује директна порука од некога ко им се свиђа. Пазите на редован и квалитетан сан.
Стријелац
Добићете важну информацију која ће вам олакшати предстојеће пословне кораке. Разумијевање са партнером је на високом нивоу, а слободни могу срести особу сличног афинитета. Чувајте се прехладе.
Јарац
Нечији савјет могао би да вам заштеди доста времена током рада. На емотивном пољу влада стабилност, а слободнима се смијеши познанство преко посла. Могући су болови у доњем дијелу леђа.
Водолија
Имаћете сјајне идеје када је у питању тимски рад и сарадња. Партнер жели да проведе више времена у кућној атмосфери, док слободне очекује занимљива порука. Обратите пажњу на притисак.
Рибе
Интуиција ће вам помоћи да избјегнете погрешан пословни потез. У љубави долази до рјешавања дилеме која вас је мучила, док слободне очекује пријатна комуникација. Пазите на имунитет.
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