Српска богатија за 17 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, од којих седам дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Добоју и Невесињу по двије, Зворнику, Фочи, Бијељини, Требињу, Источном Сарајеву по једна беба.
У Бањалуци су рођене по четири дјевојчице и дјечака, Добоју два дјечака, Невесињу дјевојчица и дјечак, Зворнику, Источном Сарајеву и Требињу по један дјечак, Фочи и Бијељини по једна дјевојчица.
У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Приједору и Градишци.
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