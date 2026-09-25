Logo

Српска богатија за 17 беба

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 07:47

Коментари:

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори
Фото: pexels/Luis Becerra Fotógrafo

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, од којих седам дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - осам, затим у Добоју и Невесињу по двије, Зворнику, Фочи, Бијељини, Требињу, Источном Сарајеву по једна беба.

У Бањалуци су рођене по четири дјевојчице и дјечака, Добоју два дјечака, Невесињу дјевојчица и дјечак, Зворнику, Источном Сарајеву и Требињу по један дјечак, Фочи и Бијељини по једна дјевојчица.

У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Приједору и Градишци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бебе

рођене бебе

Породилишта

Република Српска

Коментари (0)

Више из рубрике

сперматозоиди плодност мушкарци

Друштво

Ново откриће о мушкој плодности: С годинама расте број потенцијално штетних мутација

2 ч

0
Хороскопски знак вага

Друштво

Дневни хороскоп за 25. септембар

2 ч

0
Бањалука киша

Друштво

Бањалука се натапа: Шта нас чека у наредним данима

12 ч

0
Велики сат који виси на железничкој станици у Даки показује вријеме у слабо освјетљеном окружењу.

Друштво

Ево када нас очекује најкраћи дан у години

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!

10

08

Стравична трагедија: Малољетник ударио вршњака, он пао и преминуо на лицу мјеста

10

07

Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

09

56

Полиција у Бањалуци затекла Нијемца са „џоинтом“, одбио тестирање на дрогу

09

51

Почела изградња кружне раскрснице код ауто-пута у Прњавору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима