Си: Тежимо великом препороду кинеске нације

Аутор:АТВ редакција
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Кинески предсједник Си Ђинпинг изјавио је да се односи Пекинга и Вашингтона налазе на новој прекретници и новој историјској фази.
Си је током свечане вечере у Бијелој кући подсјетио да се амерички предсједник Доналд Трамп обавезао да ће поново учинити Америку великом и помоћи америчком народу да постигне значајан успјех.
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"Кина, такође, тежи великом препороду кинеске нације, а њена модернизација континуирано отвара нове хоризонте. Оба циља су амбициозна и међусобно се допуњују", рекао је Си.
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Према његовим ријечима, Кина и Сједињене Државе требало би да траже нови приступ изградњи односа.
"Кина и САД треба да дјелују као одговорне велике силе, испуњавајући очекивања наших народа, идући у корак са временом и тражећи нове приступе односима између наших великих нација", додао је Си, преноси Срна.
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