Logo

Си: Тежимо великом препороду кинеске нације

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 08:09

Коментари:

0
Кинески предсједник Си Ђинпинг говори током државне вечере са предсједником Доналдом Трампом у Источној соби Бијеле куће, у четвртак, 24. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Кинески предсједник Си Ђинпинг изјавио је да се односи Пекинга и Вашингтона налазе на новој прекретници и новој историјској фази.

Си је током свечане вечере у Бијелој кући подсјетио да се амерички предсједник Доналд Трамп обавезао да ће поново учинити Америку великом и помоћи америчком народу да постигне значајан успјех.

Си Ђипинг и Доналд Трамп

Свијет

Си се насмијао Трамповој шали: Ово је видио на мјесту Бајденовог портрета

"Кина, такође, тежи великом препороду кинеске нације, а њена модернизација континуирано отвара нове хоризонте. Оба циља су амбициозна и међусобно се допуњују", рекао је Си.

Трамп и Си

Свијет

Си: Постигнут нови трговински договор САД и Кине, добра вијест за свјетску економију

Према његовим ријечима, Кина и Сједињене Државе требало би да траже нови приступ изградњи односа.

"Кина и САД треба да дјелују као одговорне велике силе, испуњавајући очекивања наших народа, идући у корак са временом и тражећи нове приступе односима између наших великих нација", додао је Си, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Си Ђинпинг

Америка

Кина

Бијела кућа

Коментари (0)

Више из рубрике

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Лавров тражи детаљну истрагу догађаја у Бучи

2 ч

0
Норвешка застава држава земља национално обиљежје

Свијет

Зашто Норвешка није постала чланица ЕУ?

2 ч

0
Израелски амбасадор иранском дипломати донио "Старлинк": "Корисно да народ добије слободу"

Свијет

Израелски амбасадор иранском дипломати донио "Старлинк": "Корисно да народ добије слободу"

2 ч

0
Језив злочин у Румунији: Дјевојку претукао до смрти, па њено тијело бацио у ријеку

Свијет

Језив злочин у Румунији: Дјевојку претукао до смрти, па њено тијело у коферу бацио у ријеку

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!

10

08

Стравична трагедија: Малољетник ударио вршњака, он пао и преминуо на лицу мјеста

10

07

Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

09

56

Полиција у Бањалуци затекла Нијемца са „џоинтом“, одбио тестирање на дрогу

09

51

Почела изградња кружне раскрснице код ауто-пута у Прњавору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима