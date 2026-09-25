Ужас у Русији: Медвјед убио жену у башти

Аутор:АТВ редакција
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Медвјед је убио жену у Краснојарском крају када је напустила свој дом да би отишла у своју башту, саопштила је главна истражна управа Истражног комитета Русије за Краснојарски крај и Републику Хакасију.
- У току је процедурална истрага поводом смрти 51-годишњег становника села Вознесенка у Ирбејско-Сајанском општинском округу као поледице напада медвједа - саопштило је одјељење, преноси РИА Новости.
Према прелиминарним извјештајима, рано ујутро 25. септембра, жена је напустила своју кућу и отишла у башту. У том тренутку је видјела медвједа како покушава да уђе у тор са стоком. Животиња је напала жену.
Мјештанка села је преминула на лицу мјеста од задобијених повреда. Медвједа који је убио жену упуцао је комшија.
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