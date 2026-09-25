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Блануша ни сам не би, Вукановић би сам, Драшка неће нико, Божовић "не постоји"

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25.09.2026 08:55

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Блануша ни сам не би, Вукановић би сам, Драшка неће нико, Божовић "не постоји"
Фото: ATV

Са ким се јутрос Вукан посвађао? За кога ће Блануша гласати? Да ли Драшко заиста подржава опозицију? Само су нека од питања, на која, скоро свакодневно, просјечан симпатизер опозиције у Републици Српској тражи одговоре.

А пронаћи га није нимало једноставно.

Стање у опозицију у Српској је тако да има више комбинација него што Жељко Обрадовић има нападачких акција. Ко је са ким и ко кога подржава збуњује и оне који свакодневно прате стање, а камоли човјека којем позиције и функције "лидера" нису толико битне.

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Блануша - човјек који није хтио кандидатуру

Кренимо од Бранка Блануше, предсједника СДС-а и кандидата за предсједника Републике Српске. Након што је поражен од Синише Карана, дјеловао је као особа која није жељела да поново улази у политички ринг. И није само дјеловало.

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Како су тада писали медији, у сукобу са ПСС-ом и Драшком Станивуковићем, и сам Блануша је био за то да градоначелник Бањалуке буде кандидат за предсједника Републике. Ипак, на крају је попустио и пристао да буде кандидат. Оно што је чудно у свему јесте и најављени одлазак на трибину кандидати за српског члана Предсједништва Небојши Вукановићу, иако СДС има свог кандидата Маринка Божовића. Постава се логично питање, да ли Блануша своје симпатизере позива да гласају за кандидата партије чији је предсједник или за човјека који није бирао ријечи када је критиковао Бланушу.

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Ако вам је све конфузно око Блануше и његовог политичког дјеловања, ништа јасније није ни код Небојше Вукановића. Лидер Листе за правду и ред, давно је истакао своју кандидатуру за српског члана Предсједништва (иако у студију БХРТ каже, члан Предсједништва из Републике Српске), али није добио очекивану подршку опозиционих колега. Тада је кренуо у "офанзиву". Редом је нападао све "лидере" опозиције. На мети су се нашли Драшко Станивуковић и Јелена Тривић, није имао лијепе ријечи ни за Бланушу, као и за већи дио СДС-а.

Вукановић Петровић
Вукановић Петровић
Facebook

Подршку му, чини се пружају симпатизери СДС-а, који су загледани у Љубишу Петровића, градоначелника Бијељине, који се већ јавно изјаснио за Вукана на уштрб кандидата његове партије.

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Ни у Листи за правну и ред није било реда, па их је, након сукоба са Вукановићем, прије пар мјесеци напустио народни посланик Милан Миња Савановић.

Савановић је нашао уточиште у Драшковом ПСС-у, у којем није било мјеста за Игора Црнатка. Бивши шеф Клуба посланика ПДП-а у НС РС направио је свој ПДП РС, те добио "пол-позицију" у Листи за правду и ред. Црнадак, који је у прошли сазив скупштински сазив ушао преко компензационе листе, сада ће бити носилац за НС РС у Изборној јединици 3.

Градоначелник који се кандидује за посланика, хтио би да је премијер

У ПСС-у, ако гледате Инстаграм цвјетају руже. Драшко Станивуковић истрчава из комбија, народ га поздравља, он их грли. Чини се да је подршка ту, али реалност је пуно другачија. Станивуковић, који није успио да се избори за подршку опозиције када је хтио да буде кандидат за предсједника, тешко да ће добити исту, чак и ако оствари савршен изборни резултат.

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На подршку Вукановића, бар ако је вјеровати свему оном што је рекао досад, може да заборави. Дио СДС-а је толико против њега, да је упорно гурао Бланушу, свјесни да то скоро па извјесно значи нови пораз ове партије. Јелена Тривић га је често, веома оштро критиковала, а и сама има амбиције да буде премијер. То нису крили ни она, ни чланови њене партије.

Није погрешно за претпоставити да су тога свјесни и у Станивуковићевом табору, али су се ипак одлучили да иду са кампањом "Премијер-Сигурно". Да би био премјер потребне су "руке", за које ће Станивуковић "СИГУРНО" имали велики проблем да их "набави".

Бањалука и Божовић заборављени

У цијелој овој, веома конфузној причи, Град Бањалука и СДС-ов кандидат за српског члана Предсједништва као да не постоје.

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Градоначелник, који је више времена провео по другим локалним заједницама, чак и прије почетка изборне кампање, рекао је да ће га "мијењати" Мирна Савић Бањац. Али Бањалучани нису изабрали Савић-Бањац, него Станивуковића, на мандат од четири године, што он очигледно заборавља.

А заборављен је и Божовић. Заборавио га је и предсједник партије који ће на трибини код његовог директног противника.

Комплетна ова прича није ни "врх леденог бријега" нарушених односа, како унутар самих странака и покрета, тако и у релацијама између оних који би сутра да праве коалицију.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

Саво Минић

Небојша Вукановић

Избори 2026

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