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Кошарац: Да ли Божовић остаје при ставу да СДС воде Радованови пацијенти?

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17.09.2026 11:08

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац упитао је кандидата СДС-а за српског члана Предсједништва БиХ Маринка Божовића да ли остаје при свом ранијем ставу да "СДС воде Радованови пацијенти"?

"Хоће ли гласати за (за кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске Бранка) Бланушу и дати повјерење пацијенту да води Српску? Питам због досљедности – не дијагнозе", објавио је Кошарац на "Иксу".

Божовић, који је функционер СДС-а, у јуну је изјавио да је ту странку "некада водио психијатар, а данас његови пацијенти".

"Пораз је кад странку коју је некада успјешно водио психијатар данас воде његови пацијенти, без терапије, без контроле и без додира са стварношћу", објавио је тада на "Иксу" Божовић.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Маринко Божовић

СДС

Коментари (4)

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