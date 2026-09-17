Кошарац: Да ли Божовић остаје при ставу да СДС воде Радованови пацијенти?

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац упитао је кандидата СДС-а за српског члана Предсједништва БиХ Маринка Божовића да ли остаје при свом ранијем ставу да "СДС воде Радованови пацијенти"?
"Хоће ли гласати за (за кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске Бранка) Бланушу и дати повјерење пацијенту да води Српску? Питам због досљедности – не дијагнозе", објавио је Кошарац на "Иксу".
Божовић, који је функционер СДС-а, у јуну је изјавио да је ту странку "некада водио психијатар, а данас његови пацијенти".
"Пораз је кад странку коју је некада успјешно водио психијатар данас воде његови пацијенти, без терапије, без контроле и без додира са стварношћу", објавио је тада на "Иксу" Божовић.
Ostaje li Božović pri svom stavu da SDS vode Radovanovi pacijenti? Hoće li glasati za Blanušu i dati povjerenje pacijentu da vodi Srpsku? Pitam zbog dosljednosti - ne dijagnoze. pic.twitter.com/8l8R54rUDn— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 17, 2026
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