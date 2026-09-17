Logo

Ковачевић: Божовић би да буде један од лидера Срба, а вријеђа српске жртве

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 10:35

Коментари:

3
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Само неко ко је потпуни дилетант и аналфабета може срамну првостепену пресуду суда тзв. Косова назвати правдом. Овакве изјаве само су додатна увреда за српски народ и за српске жртве.

Поручио је ово делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић, реагујући на изјаву СДС-овог Маринка Божовића да "правда може бити спора, али је достижна".

Божовић је то изјавио након првостепене пресуде четворици вођа такозване ОВК којом су укупно добили 81 годину затвора.

Ковачевић је подсјетио да су вође ОВК ослобођене оптужби за неке од најгорих злочина, а да је Божовић то похвалио.

"Такозвана 'Специјализована вијећа Косова' су, иако измјештена у Хаг, дио правосудног система лажне државе Косово, што између осталог значи да, све када би ове срамне пресуде биле и потврђене у другостепеном поступку, њих на крају може поништити или промијенити уставни суд тзв. Косова. И то хвали неко ко жели да буде један од српских и лидера Републике Српске?! Срамота!", рекао је Ковачевић и додао:

"Узгред буди речено, све тачке оптужнице за злочине против Срба, за злочине против човјечности, за "жуту кућу" и за трговину људским органима, као и за нелегалну сецесију од Србије су одбачене. Или нису уопште ни подигнуте. И то хвали неко ко се српском народу нуди да штити његов статус и његова права?! Срамота!".

Додао је да није случајно што ниједан озбиљан српски политичар или државник, укључујући Александра Вучића, Милорада Додика или Жељку Цвијановић, није на било који начин ликовао или хвалио ову фарсу од пресуде.

"То је само још један доказ да Божовић нема капацитет за било какав озбиљан домет у политици", закључио је Ковачевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радован Ковачевић

Маринко Божовић

Хашим Тачи

Хашим Тачи пресуда

Пресуда Тачију

Пресуда вођама ОВК

Јакуп Краснићи

Реџеп Сељими

Коментари (3)

Више из рубрике

Слободан Станаревић

Република Српска

Додијељене донације ''Аутопутева'' удружењима и организацијама из шест локалних заједница

2 ч

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Додик: Опстанак се не препушта другима

4 ч

3
Предсједник Милорад Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић бораве у Тел Авиву, гдје је за данас планиран састанак са премијером Израела Бењамином Нетанијахуом.

Република Српска

Додик и Тришић Бабић у Тел Авиву, данас састанак са Нетанјахуом

4 ч

10
Цвијановић: Промијениле су се околности, припремамо се за нове глобалне изазове

Република Српска

Цвијановић: Промијениле су се околности, припремамо се за нове глобалне изазове

13 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима