Ковачевић: Божовић би да буде један од лидера Срба, а вријеђа српске жртве

Аутор:АТВ редакција
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Само неко ко је потпуни дилетант и аналфабета може срамну првостепену пресуду суда тзв. Косова назвати правдом. Овакве изјаве само су додатна увреда за српски народ и за српске жртве.
Поручио је ово делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић, реагујући на изјаву СДС-овог Маринка Божовића да "правда може бити спора, али је достижна".
Божовић је то изјавио након првостепене пресуде четворици вођа такозване ОВК којом су укупно добили 81 годину затвора.
Ковачевић је подсјетио да су вође ОВК ослобођене оптужби за неке од најгорих злочина, а да је Божовић то похвалио.
"Такозвана 'Специјализована вијећа Косова' су, иако измјештена у Хаг, дио правосудног система лажне државе Косово, што између осталог значи да, све када би ове срамне пресуде биле и потврђене у другостепеном поступку, њих на крају може поништити или промијенити уставни суд тзв. Косова. И то хвали неко ко жели да буде један од српских и лидера Републике Српске?! Срамота!", рекао је Ковачевић и додао:
"Узгред буди речено, све тачке оптужнице за злочине против Срба, за злочине против човјечности, за "жуту кућу" и за трговину људским органима, као и за нелегалну сецесију од Србије су одбачене. Или нису уопште ни подигнуте. И то хвали неко ко се српском народу нуди да штити његов статус и његова права?! Срамота!".
Додао је да није случајно што ниједан озбиљан српски политичар или државник, укључујући Александра Вучића, Милорада Додика или Жељку Цвијановић, није на било који начин ликовао или хвалио ову фарсу од пресуде.
"То је само још један доказ да Божовић нема капацитет за било какав озбиљан домет у политици", закључио је Ковачевић.
Само неко ко је потпуни дилетант и аналфабета може срамну провостепену пресуду суда тзв. Косова назвати правдом.
Овакве изјаве само су додатна увреда за српски народ и за српске жртве.
Такозвана "Специјализована вијећа Косова" су, иако измјештена у Хаг, дио правосудног система лажне државе Косово, што између осталог значи да, све када би ове срамне пресуде биле и потврђене у другостепеном поступку, њих на крају може поништити или промијенити уставни суд тзв. Косова.
И то хвали неко ко жели да буде један од српских и лидера Републике Српске?! Срамота!
Узгред буди речено, све тачке оптужнице за злочине против Срба, за злочине против човјечности, за "жуту кућу" и за трговину људским органима, као и за нелегалну сецесију од Србије су одбачене. Или нису уопште ни подигнуте.
И то хвали неко ко се српском народу нуди да штити његов статус и његова права?! Срамота!
Није нимало случајно да ниједан озбиљан српски политичар или државник, укључујући Вучића, Додика или Цвијановићеву, није на било који начин ликовао или хвалио ову фарсу од пресуде.
То је само још један доказ да Божовић нема капацитет за било какав озбиљан домет у политици.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 17, 2026
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