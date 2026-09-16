Цвијановић: Промијениле су се околности, припремамо се за нове глобалне изазове

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да се због тренутне ситуације у свијету Република Српска спрема, те гради контакте и партнерства.
Цвијановићева је навела да се Српска мора отворити, јурити ка развоју и пратити линију којом свијет иде.
"Затрпани смо политичком мржњом и настојањима да нам се нешто одузме. Морамо да се бранимо од тих насртаја и морамо имати људе који разумију гдје се креће планета и економија, какво нам је образовање потребно за будуће генерације, како очувати породицу, идентитет и вриједности на којима почива наше друштво", изјавила је Цвијановићева за РТРС.
Она је рекла да у јавном дискурсу Федерације БиХ не доминирају теме о томе граде ли се путеви, мостови, школе, вртићи и друго, већ је само у фокусу то шта су урадили политичари из Републике Српске.
"Ми не смијемо упасти у ту замку, нама је важна свака општина, сваки човјек како живи. Поносна сам кад видим да се повећавају плате, пензије, субвенције пољопривреди, издвајања за породице, борце и друге категорије. Мислим да /предсједник Владе Републике Српске/ Саво Минић ради одличан посао", рекла је Цвијановићева.
Када је ријеч о међународној ситуацији, Цвијановићева је указала да су институције међународног карактера заказале.
"Дипломатија је утихнула, и зато и јесте стање такво у Европи. Не можете да кажете да нећете да разговарате са неким, а хоћете да постигнете најбоље рјешење", навела је Цвијановићева.
Она је рекла да циљ дипломатије и јесте да се разговором дође до рјешења.
"Неке земље имају искључив став и неће да разговарају, а такав проблем имамо и ми са нашим колегама у Федерацији БиХ. Они кажу ми нећемо са вама да причамо, па добро не морате, али онда ти земља не може напредовати, не можеш доћи до добрих рјешења", појаснила је Цвијановић.
Према њеним ријечима, приоритети Републике Српске су да се очува као једна чврста аутономија која може да управља процесима за шта је надлежна.
"Друга ствар да свака локална заједница види бољитак, а трећа је да сваки човјек разумије да је у некој групацији према којој институције иду да извршавају своје обавезе. Када направите то јединство вама нико ништа не може", нагласила је Цвијановићева.
Одговарајући на питање да ли је политика БиХ то што је министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић опозвао двојицу дипломата Србије, Цвијановићева је рекла да је то политика једног представника једног народа.
Према њеним ријечима, то не помаже БиХ, већ је води даље од договора и напретка.
"Такво искључиво понашање `нећу са тобом да причам, али хоћу да ти наносим штету` и доводи до ситуације да сте нека скаламерија од државе, да сте непризнати, несхваћени. Такав сте имиџ од државе и направили", рекла је Цвијановићева.
Она је додала да се сада ситуација мијења.
"Промијениле су се околности и постоје велике силе које су најважније и које кажу да нема више управљања и тешке руке, које кажу `сједните и договарајте се`. Ти ако нећеш са нама да се договараш, онда си одговоран што је нешто пропало, нисам ја крива која хоћу да се договарам и разговарам", рекла је Цвијановићева.
Она је нагласила да су очишћени политички и економски притисци на Републику Српску.
"Држали су нас у финансијској блокади, али нисмо кукали јер смо знали да ће се то ријешити и ријешило се. Погледајте сада колике су инвестиције у Републици Српској", рекла је Цвијановићева.
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да ће, уколико поново буде изабрана, заступати додатно и стратешко позиционирање Републике Српске на међународној сцени, те поручила да се за Српску увијек вриједи борити.
"Сва врата која су нам била отворена биће поново. На њих ће се улазити слободно, а ми намјеравамо да отворимо још нека врата. Желимо да се са савременим свијетом повезујемо економски и свакако у интересу наших људи. Намјеравамо и да наш образовни систем ускладимо са трендовима. Желимо да све што наша дјеца сутра постану има употребну вриједност и за њихове животе, али и за Српску као друштвену заједницу. То што су нам бројна врата сада отворена велико је признање за Српску о којој се коначно чула истина", истакла је Цвијановићева.
Она је навела да је добро што Република Српска у економском смислу више не доживљава блокаде и санкције, већ сада може да још снажније иде ка развоју.
"При томе водимо рачуна о социјалној димензији буџета, али желимо да свакој породици у Републици Српској омогућимо да задовољно живи. Мала смо заједница и морамо се држати заједно. Нисмо свјетски играчи, али на много ствари можемо утицати ако имамо отворена врата у свијету да ријешимо властите проблеме", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да ће штитити интересе Републике Српске и имати чврсту везу за републичким институцијама.
Цвијановићева је напоменула да је став Републике Српске да не жели да живи туђе унитаристичке снове нити да храни туђе унитаристичке апетите, већ да аутономију Републике Српске у потпуности стави у функцију развоја коју је добила Дејтонским мировним споразумом и по уставним рјешењима Српске.
"Ако је политика Републике Српске суверенистичка, децентрализације, природног спајања и природног раздвајања, онда наравно када видите неке појаве у свијету морате са нечим да се идентификујете", нагласила је српски члан Предсједништва БиХ.
Цвијановићева је указала да се у свијету дешавају неки процеси и да је могуће да ће мапа свијета, па чак и Европе изгледати другачије у будућности, те да је улога Републике Српске да у тим околностима пронађе своје мјесто.
"Ми функционишемо на начин да смо органска цјелина и на истом задатку. Радимо у интересу Републике Српске, али никада да било коме нанесемо штету или га повриједимо. Желим да уклоним било какву неправду, баријеру према Српској или нешто што би се угрозило наше право гласа у БиХ. Сматрам да је то фер", рекла је Цвијановићева за РТРС.
Она је констатовала да је Република Српска иза себе оставила најтеже периоде притисака и навела да ново вријеме нипошто не треба прокоцкати.
"Морамо и даље бити окупљени око Српске и њој посвећени. Доминантна воља народа је окупљена око Српске", рекла је Цвијановићева и додала да опозициони фактори у Српској не могу опстати ако истински не раде за Републику.
Она је увјерена да ће се грађани Републике Српске снаћи када је ријеч о гласању на предстојећим изборима јер је на терену широм Српске увидјела да грађани вјерују себи и Републици.
"Воле када за њих нешто учини Влада Српске и то цијене. С друге стране, имамо море изазова и неријешених проблема, али то не значи да их нећемо рјешавати. Српска је нешто за шта се увијек вриједи борити и свако мора имати свијест о томе", нагласила је она.
Цвијановићева је рекла да Република Српска може напредовати и без БиХ која то све кочи.
"Српска може напредовати упркос свим опструкцијама. Можемо да пунимо наш буџет, извршавамо све обавезе и повећавамо оно што је људима битно. Идемо напријед и било би добро да нас не заустављају", поручила је Цвијановићева.
Она је рекла да опструкције Републике Српске показују неспособност БиХ.
"Те снаге политичког Сарајева ће на крају саме себе довести до краја. Неће нас. То је њихово шизофрено и искључиво понашање у коме заустављају све врсте корисних и важних локалних и међудржавних пројеката који доносе бољи живот грађана", рекла је она.
Она је поручила да у интересу Републике Српске није било каква нестабилност, већ Устав, уставност и да се поштује оно што је дато Републици Српској Дејтонским мировним споразумом.
"Важно је да имамо мир и стабилност да би смо могли да напредујемо економски и да би могли да водимо рачуна о потребама становништва и нашим будућим циљевима и приоритетима", истакла је Цвијановићева.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је, поводом данашње пресуде Суда у Хагу четворици бивших вођа терористичке ОВК, да не може прејудицирати каква ће бити другостепена пресуда, али да постоје негативна искуства са Хашким трибуналом јер су неке драстично високе казне преиначене у ослобађајуће.
Цвијановићева је истакла да је незамисливо да два судска вијећа или двоје судија могу имати тако различит приступ да неко добије 40 година затвора, а да послије тога буде ослобођен.
"То показује на пракса није уједначена или да не постоји свијест како прићи одређеним стварима на основу онога што су регуле и норме", указала је Цвијановићева.
Она је рекла да је посебно забринула данашња изјава једног од судија Суда у Хагу да су постојали страшни притисци на свједоке и да су многи због тога одустајали од свједочења.
"У БиХ смо имали прилику слушати свједоке који су се жалили и говорили да је вршен притисак на њих и да су морали да одустају од свједочења због страха за своје породице. То значи да се судска заштита не протеже довољно добро на оне који треба да буду један од саставних елемената судског поступка", истакла је Цвијановићева.
Она је истакла да је виђено и то да су људи који су дефинитивно заслуживали да одговарају за кривична дјела која су починили, на крају, нажалост, буду ослобођени.
"Виђали смо и неке друге којима није дата прилика да изнесу стварне аргументе него се направи плашт од претходно направљених слика које су они уклапали у судске пресуде и то је дефинитивно осјећај који имамо у Републици Српској", рекла је Цвијановићева за РТРС.
Она је навела да нема правог показатеља да ова пресуда има везе са предстојећим изборима у Србији и Републици Српској, али да зна да све ствари које су високо ризичне са аспекта мобилисања неке позитивне или негативне воље бирача у предизборно вријеме могу да буду нешто што изазива сумњу.
Цвијановићева је навела да су у свијету почеле да се преслажу карте, те додала да тај процес неће бити завршен у наредних годину или двије.
"Био је глобалистички приступ у којем су се форсирала вјештачка рјешења. У БиХ смо имали странца који намеће законе, али се та рјешења више не форсирају, као ни рјешења о прављењу некакве унитаристичке и централистичке БиХ", појаснила је Цвијановићева.
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