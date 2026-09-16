Каран: Источно Сарајево - симбол успјеха и слободе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је вечерас да је Источно Сарајево, које је настало у једном од најтежих историјских тренутака, израсло у симбол истрајности, успјеха и слободе српског народа Сарајевско-романијске регије, али и цијеле Републике Српске.
Каран је уочи свечане академије поводом Дана и крсне славе Источног Сарајева - Светог Петра Дабробосанског, новинарима рекао да дуг и пијетет припада свима који су дали живот за слободу, не само на подручју тадашњег Српског Сарајева, већ и широм Републике Српске.
"Срби на овом подручју су доживјели велике страхоте током оружаних сукоба, али и нешто што ни наш разум данас не може до краја да докучи - када су утихнуле пушке и престала оружана борба, доживјели су нову голготу", рекао је Каран.
Предсједник Каран је истакао да су, упркос свим трагедијама и страдањима, Срби саса подручја Сарајевско-романијске регије показали истрајност и сачували слободу.
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„Конаковићеви потези злонамјерни“
Каран је навео да је Источно Сарајево данас модеран град и административни центар регије, те значајно културно, спортско, туристичко, економско и универзитетско средиште.
"Република Српска и све њене институције подржавале су све ове пројекте који су реализовани у Источном Сарајеву и подржаваће их и даље", поручио је Каран.
Он је нагласио да је обавеза садашњих генерација да на страдању и судбини Срба са овог простора граде бољу будућност за нове нараштаје, преноси Срна.
"Они су тада, када је готово све било изгубљено, рекли да ће остати своји на своме и остали су", рекао је Каран
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