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Каран: Источно Сарајево - симбол успјеха и слободе

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16.09.2026 20:17

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Синиша Каран предсједник Републике Српске
Фото: Srna

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је вечерас да је Источно Сарајево, које је настало у једном од најтежих историјских тренутака, израсло у симбол истрајности, успјеха и слободе српског народа Сарајевско-романијске регије, али и цијеле Републике Српске.

Каран је уочи свечане академије поводом Дана и крсне славе Источног Сарајева - Светог Петра Дабробосанског, новинарима рекао да дуг и пијетет припада свима који су дали живот за слободу, не само на подручју тадашњег Српског Сарајева, већ и широм Републике Српске.

"Срби на овом подручју су доживјели велике страхоте током оружаних сукоба, али и нешто што ни наш разум данас не може до краја да докучи - када су утихнуле пушке и престала оружана борба, доживјели су нову голготу", рекао је Каран.

Предсједник Каран је истакао да су, упркос свим трагедијама и страдањима, Срби саса подручја Сарајевско-романијске регије показали истрајност и сачували слободу.

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Каран је навео да је Источно Сарајево данас модеран град и административни центар регије, те значајно културно, спортско, туристичко, економско и универзитетско средиште.

"Република Српска и све њене институције подржавале су све ове пројекте који су реализовани у Источном Сарајеву и подржаваће их и даље", поручио је Каран.

Он је нагласио да је обавеза садашњих генерација да на страдању и судбини Срба са овог простора граде бољу будућност за нове нараштаје, преноси Срна.

"Они су тада, када је готово све било изгубљено, рекли да ће остати своји на своме и остали су", рекао је Каран

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Тагови :

Источно Сарајево

Синиша Каран

Република Српска

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