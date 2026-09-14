Каран: Српска тробојка је знак нашег трајања

Аутор:АТВ редакција
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Српска тробојка је знак нашег историјског трајања, у њој препознајемо побједе и страдања, устанке и ослобођења, борбу против фашизма и нацизма, као и генерације које су чувале право српског народа на име, идентитет и слободу, истакао је за Срну предсједник Републике Српске Синиша Каран.
"Република Српска и Република Србија заједничким обиљежавањем Дана српског јединства, слободе и националне заставе потврђују оно што је наш српски народ кроз своју дугу и неријетко трагичну историју много пута доказао, да су јединство и слобода услов нашег опстанка, темељ наше државности и завјет генерација које су право да будемо своји на своме плаћале највећом цијеном", нагласио је Каран.
Поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, Каран је рекао за Срну да гдје год да Срби живе припадају истом народу и имају обавезу да своје идентитетске и духовне вриједности чувају и преносе будућим генерацијама.
"Посебно је значајно што су, захваљујући политичкој одлучности предсједника Милорада Додика и Александра Вучића, Република Српска и Србија у годинама иза нас изградиле праксу да заједно обиљежавају датуме од највећег националног и историјског значаја за српски народ.
Тиме смо показали да наше заједничко памћење не зависи од тога гдје живимо, јер припадамо истом народу, баштинимо исту историју и имамо обавезу да културу памћења пренесемо генерацијама које долазе", нагласио је Каран.
Он је оцијенио да изузетан значај има јачање институционалних и свих других веза Републике Српске и Србије.
Политика предсједника Милорада Додика и Александра Вучића, указао је Каран, учинила је да односи Републике Српске и Србије буду подигнути на највиши ниво, те да захваљујући њој подршка Србије стигне у све општине и градове Републике Српске, али и у локалне заједнице у Федерацији БиХ у којима већински живи српски народ.
Он је истакао да Република Српска и Србија настављају да учвршћују своје везе путевима и мостовима, привредом и инвестицијама, школама и универзитетима, културом и науком.
Бања Лука
Бањалуку украсиле тробојке - ФОТО
Навео је да је та идеја добила свој савремени политички израз и у Декларацији о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа, усвојеној на Свесрпском сабору.
"За српски народ слобода никада није била нешто што се подразумијева. Кроз историју смо је много пута бранили и зато свака генерација има обавезу да је чува. У том смислу, очување Републике Српске представља нашу трајну политичку и историјску одговорност. Та блискост је наше природно право које чувамо свакога дана кроз сарадњу институција, образовање, културу и бригу једних за друге", рекао је Каран.
Нека се српска тробојка, нагласио је предсједник Српске, поносно вијори у Републици Српској, Србији и свуда гдје живи наш народ, као знак нашег трајања, слободе, достојанства и припадности.
"Нека нас подсјећа на оне који су је носили прије нас, али још више нека нас обавезује према будућим генерацијама. Срећан Дан српског јединства, слободе и националне заставе!", поручио је Каран.
(СРНА)
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