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Дјечаку одсјечен прст приликом скидања газе: Ужас у болници

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14.09.2026 11:33

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Болница Loengnoktha Crown Prince на сјевероистоку Тајланда извинила се након што је медицински техничар 11. септембра случајно маказама одсјекао дио десног кажипрста једногодишњем дјечаку док је уклањао газу и љепљиву траку којима је била причвршћена интравенска канила.

Дијете је у тој установи од 2. септембра лијечено због респираторне и гастроинтестиналне инфекције.

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Мајка тврди да су кориштене маказе за папир

Мајка дјечака Випапорн изјавила је да је техничар користио маказе за папир умјесто одговарајуће медицинске опреме и да је, након неколико покушаја да пресијече љепљиву траку, одсјекао врх дјечаковог прста, који је остао заједно са газом и траком.

Болница је навела да се инцидент догодио управо на дан када је дијете требало да буде процијењено за отпуст, након чега му је одмах пружена прва помоћ, а одсјечени дио прста стављен је у расхладну кутију и заједно са дјечаком превезен у болницу Сунпаситхипрасонг, гдје су за покушај поновног спајања биле потребне двије операције.

Техничар суспендован, покренута истрага

Покрајинска здравствена служба Јасотона саопштила је да љекари још не могу да потврде да ли је операција била успјешна, док је медицински техничар одговоран за повреду суспендован до завршетка истраге, а болница је у међувремену детаљно преиспитала процедуре како би спријечила понављање сличних инцидената, преноси Аваз.

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Болница и здравствена служба изразиле су дубоко жаљење због узнемирености и страха које је догађај изазвао код дјечака и његове породице те обећале да ће у потпуности и на правичан начин покрити трошкове лијечења, путовања и рехабилитације, уз наставак помоћи током и након хоспитализације.

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Тагови :

болница

повријеђен дјечак

медицински радници

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