Logo

Будимир: Република Српска и Србија једна велика отаџбина свих Срба

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 12:27

Коментари:

1
Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да Дан српског јединства, слободе и националне заставе указује да су Српска и Србија једна велика отаџбина свих Срба.

"Празник нас подсјећа и на то да смо ми један народ и да су Република Српска и Република Србија једна велика отаџбина свих Срба", изјавио је Будимир новинарима у Добоју.

шине-воз

Регион

Хрватска на самом дну Европе: Постала рекордер у кашњењу

Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта.

Установљен је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељко Будимир

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Коментари (1)

Више из рубрике

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Под истом тробојком Српска и Србија стоје заједно и поносно

5 ч

3
Потписивање колективног уговора

Република Српска

Више годишњег, мање одбијања за боловање: Нова права за раднике

5 ч

6
Синиша Каран, предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Српска тробојка је знак нашег трајања

5 ч

8
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Трамп не дијели народе - он их охрабрује да вјерују у себе

6 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У Хрватској још један Србин кажњен због објаве о генералу Младићу

16

13

Крвави хорор који изгледа као дјечија емисија: Родитељи остали згрожени

16

06

Војислав Савић: Стање шока

16

05

Бошњачким активистима смета и помен српске жртве: Жале се Италији, траже да се Рим огради

16

00

Заплијењене таблете екстазија са ликом Гадафија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима