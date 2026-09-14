Будимир: Република Српска и Србија једна велика отаџбина свих Срба

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да Дан српског јединства, слободе и националне заставе указује да су Српска и Србија једна велика отаџбина свих Срба.
"Празник нас подсјећа и на то да смо ми један народ и да су Република Српска и Република Србија једна велика отаџбина свих Срба", изјавио је Будимир новинарима у Добоју.
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Дан српског јединства, слободе и националне заставе државни је празник који се 15. септембра празнује у Србији и Републици Српској, а симболично је установљен на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта.
Установљен је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе.
(Срна)
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