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Кремљ о изјавама на Западу: Велика грешка

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14.09.2026 12:57

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Изјаве на Западу да Украјина има потенцијал да се бори против Русије су велика грешка, оцијенио је портпарол руског Кремља Дмитриј Песков.

"Знате, раније би такође била велика грешка да се тврди да Украјина има потенцијал да се одупре руском притиску. То су биле потпуно погрешне заблуде", рекао је Песков новинарима.

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Према његовим ријечима, поједини се и даље држе те погрешне тачке гледишта, али професионалцима и веома озбиљним аналитичарима постаје све јасније да Русија заиста побољшава свој положај, из дана у дан, и да се стално помјера напријед ка остварењу циљева, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Запад

Русија

Грешка

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