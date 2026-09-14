Породица из БиХ пред судом у Француској: Организовали групу малољетних џепароша

Аутор:АТВ редакција
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Седам чланова породице Хамидовић, поријеклом из БиХ, требало би се од 15. до 23. септембра појавити пред Кривичним судом у Паризу због оптужби за организовање мреже малољетних џепароша.
Према наводима француских истражилаца, најмање 50 малољетника, старости од 10 до 18 година, било је укључено у мрежу која је дјеловала на фреквентним локацијама попут Дизниленда, паришког метроа и подручја аеродрома Роиси.
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Истражиоци тврде да је група дневно зарађивала и до 25.000 евра, док су жене, дјевојке и дјеца наводно били изложени пријетњама и насиљу уколико не би украли унапријед одређене износе.
Оптужени се терете за крађе у организованој групи, прање новца, удруживање ради почињења кривичних дјела и трговину људима.
Међу њима је и 22-годишњи Роберто Јуниор Хамидовић, познат под надимком Гони, који се већ двије године налази у притвору у Нантереу.
Француски истражиоци сумњају да је имао улогу својеврсног пословође, односно да је контролисао рад младих џепароша у име свог оца Роберта Хамидовића, за којег тврде да је предводио криминалну мрежу.
Према писању француског листа Ле Монде, назив Хамидовић не односи се само на једну породицу, већ на ширу криминалну организацију чије су се фракције мијењале након бракова, хапшења и сукоба око територије.
Истражиоци наводе да су дјевојчице и младе жене наводно „куповане“ за неколико хиљада евра, након чега су биле присиљаване да краду за рачун породице.
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Малољетни џепароши, према наводима истраге, бирали су мјеста на којима се окупља велики број туриста.
Посебно су били усмјерени на Дизниленд, паришки метро и подручје аеродрома Роиси, а туристи су им били занимљиви јер су код себе често имали готовину и слабије познавали град.
Француски истражиоци тврде да је мрежа функционисала према строгој породичној хијерархији, при чему су мушкарци контролисали новац и одређивали колико свака дјевојка или дијете мора украсти.
Током истраге полиција је мјесецима прислушкивала телефонске разговоре чланова породице. Према наводима француских медија, на снимцима су забиљежене и пријетње смрћу и насиљем према женама и дјеци који нису доносили довољно новца.
Једна од жена наводно је истражиоцима испричала да је ударана чекићем након што је покушала извући своју дјецу из мреже, док је друга тврдила да је страховала да ће бити обријана и злостављана ако проговори.
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У једном случају осумњичени је, према наводима истраге, ухапшен у Паризу док је физички злостављао 13-годишњу дјевојчицу, коју је наводно кажњавао јер није успјела украсти задану количину новца.
Истражиоци сумњају да су Роберто Хамидовић и његова супруга стекли имовину вриједну готово два милиона евра, док је дио новца наводно склоњен у иностранство.
Породица је, према писању француских медија, била позната и по раскошном начину живота. Чланови су возили Порше, носили скупу одјећу и организовали велике прославе на којима су се разметали гомилама новчаница.
Посебну пажњу истражилаца привукла су и имена која су поједини чланови породице давали дјеци, попут Диора и Ал Капонеа, што француски медији повезују с њиховом склоношћу према луксузним брендовима и криминалној симболици.
Роберто Хамидовић негира да је предводио било какву криминалну мрежу. Тврди да се бавио препродајом половних аутомобила.
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О томе јесу ли оптужбе основане и јесу ли чланови породице криви одлучиће Кривични суд у Паризу.
(Аваз)
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