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Возачи, опрез! Мијењају се правила - казне за прекршаје стижу директно на границу

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14.09.2026 11:07

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Човјек вози сеоским путем у сумрак, приказујући путовање и истраживање.
Фото: Ваня Мартинцев/Pexels

Возачи би тако електронским путем добијали обавјештење о прекршају, а казну би могли да плате знатно брже него до сада.

Нови систем неће се односити само на возила регистрована у Бугарској.

Планирано је да камере региструју и аутомобиле са страним регистарским ознакама, док би казне возачима који су само у транзиту кроз Бугарску могле да буду наплаћене приликом изласка из земље, односно на граници.

То би могло да буде значајно и за возаче из Србије који преко Бугарске путују ка другим дестинацијама.

Бугарске власти планирају и доношење прописа који ће омогућити локалним самоуправама да набављају камере за мјерење брзине повезане директно са јединственим системом Министарства унутрашњих послова.

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Када је ријеч о вожњи под дејством алкохола и наркотика, власти најављују да санкције остају веома строге и да могу укључивати и одузимање возила.

Праве и шест нових полигона за возаче

Реформа предвиђа и изградњу шест савремених полигона за обуку возача широм Бугарске.

Млади возачи требало би на њима да пролазе обуку у условима што сличнијим стварним ситуацијама у саобраћају – између осталог, вјежбаће контролу возила на мокром асфалту и у ситуацијама када долази до аквапланинга.

Полигони ће моћи да се користе и за додатну обуку искуснијих возача.

Циљ читаве реформе, поручују бугарске власти, јесте смањење броја саобраћајних несрећа и погинулих на путевима, као и стварање система у којем ће полиција имати информације о ризичним возилима и возачима практично у реалном времену, преноси Дунав.мост.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

саобраћај и границе

правила

саобраћајни прекршај

Бугарска

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