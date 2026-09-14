Возачи, опрез! Мијењају се правила - казне за прекршаје стижу директно на границу

Аутор:АТВ редакција
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Возачи би тако електронским путем добијали обавјештење о прекршају, а казну би могли да плате знатно брже него до сада.
Нови систем неће се односити само на возила регистрована у Бугарској.
Планирано је да камере региструју и аутомобиле са страним регистарским ознакама, док би казне возачима који су само у транзиту кроз Бугарску могле да буду наплаћене приликом изласка из земље, односно на граници.
То би могло да буде значајно и за возаче из Србије који преко Бугарске путују ка другим дестинацијама.
Бугарске власти планирају и доношење прописа који ће омогућити локалним самоуправама да набављају камере за мјерење брзине повезане директно са јединственим системом Министарства унутрашњих послова.
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Када је ријеч о вожњи под дејством алкохола и наркотика, власти најављују да санкције остају веома строге и да могу укључивати и одузимање возила.
Реформа предвиђа и изградњу шест савремених полигона за обуку возача широм Бугарске.
Млади возачи требало би на њима да пролазе обуку у условима што сличнијим стварним ситуацијама у саобраћају – између осталог, вјежбаће контролу возила на мокром асфалту и у ситуацијама када долази до аквапланинга.
Полигони ће моћи да се користе и за додатну обуку искуснијих возача.
Циљ читаве реформе, поручују бугарске власти, јесте смањење броја саобраћајних несрећа и погинулих на путевима, као и стварање система у којем ће полиција имати информације о ризичним возилима и возачима практично у реалном времену, преноси Дунав.мост.
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