Нови начин сахрањивања у Хрватској: Велики интерес, а цијена знатно нижа

Аутор:АТВ редакција
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Становници Мурског Средишћа однедавно имају могућност сахрањивања умрлих по такозваном "америчком стилу", који је знатно јефтинији од класичног, а интересовање је већ велико.
Умјесто уобичајеног надгробног споменика, гроб има равну плочу, док простор око њега остаје прекривен зеленилом.
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Како наводе у МУРС-ЕКОМ-у, сам процес сахрањивања је класичан, али се на овај начин знатно смањују трошкови гробног мјеста с обзиром на то да нема више потребе за скупим надгробним споменицима.
И одржавање гробног мјеста је пуно лакше јер ријеч је само о надгробној плочи на зеленој површини.
Све то подразумијева и једноставније одржавање зелених површина око надгробних споменика о чему ће бринути комунално предузеће.
Породицама умрлих, како је рекао градоначелник Дражен Српак, остаје само да "дођу запалити свијећу и ставити цвијеће у вазу".
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Самим тиме и цијена таквог гробног мјеста знатно је нижа од цијене уобичајених гробних мјеста.
"Стандардно гробно мјесто кошта око 5.000 евра, док је цијена оваквог надгробног споменика само 2.000 евра, а с гробним мјестом укупно 2.500 евра. И према томе је све спремно за сахрану. Засад смо направили четири таква споменика да би видјели какав ће бити интерес. Људи су се почели јављати већ првог дана када смо то огласили и три гробна мјеста продали смо одмах. Сада планирамо направити цијели ред тих споменика, укупно 14", каже градоначелник Српак.
На страницама МУРС-ЕКОМ-а стоји да је првим купцима гробних мјеста омогућен и попуст на цијену у износу од 10 одсто. Тиме се покушава ријешити и проблем мањка простора на гробљима с којим су суочени скоро сви градови у Хрватској.
Српак каже да на гробљу у Мурском Средишћу гробних мјеста им још само у наредне три године.
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"Покренули смо план проширења гробља и једну парцелу уз гробље већ смо замијенили са њеним власником па ћемо на том пољу добити више простора. Прије неколико година изградили смо и зид урни у црном мрамору гдје једна ниша кошта 2.000 евра, али у њу стану четири урне", наводи он.
Један од начина добијања пријеко потребног простора су и гробна мјеста за сахрањивање у "америчком стилу". Идеја је пала на памет градоначелнику Српаку који је сличне надгробне споменике видио на гробљу у Чаковцу, преноси Н1.
"Између гробне куће и зида урни на нашем гробљу има једно поље које су комуналци годинама редовно одржавали, али је било посве празно. Приликом једног обиласка запитао сам се зашто ми то поље стално косимо и одржавамо, а не служи ничему. Осим тога, већ смо и раније размишљали о таквој врсти надгробних споменика који би заузимали мање мјеста, а за грађане би били пуно јефтинији. Знам да многи воле велике надгробне споменике али величина споменика не мора бити размјерна жаљењу за покојником", казао је Српак.
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